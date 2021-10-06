وفد إقتصادي إماراتي يبحث فى الكويت تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية

بحث وفد اقتصادي إماراتي خلال زيارة للكويت سبل تعزيز التعاون واستكشاف وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين فيما قدم عروضاً عن الفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، وكذلك الفرص المتاحة في قطاعات الصحة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال زيارة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة في لقاء الأعمال مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقطاع الأعمال الكويتي، بمشاركة وفد من دائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب تنمية الصناعة.

وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الامارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن مسيرة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، تمتد إلى ما يزيد على 6 عقود، وتزداد قوة وتكتسب المزيد من العمق والرسوخ في شقها الخليجي الأخوي، وتتجلى متانة ونمواً في كل أوجه التعاون، لاسيما في شقها الاقتصادي والتجاري المشترك.

وأعرب المزروعي عن سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة والتي تكللت بالنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال التعرف المباشر على مناخات الفرص الاستثمارية، وطرح أفكار وخطط تفعيل التعاون بشكل عملي لجذب الاستثمارات من كلا البلدين في العديد من القطاعات الحيوية. مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالاقتصاد وقطاع الأعمال كان لها الأثر الإيجابي في تسليط الضوء على آفاق استثمارية رحبة.

ودعا المزروعي القطاع الخاص الكويتي ليكون طرفاً أساسياً وفعَّالاً في عملية تكوين الشراكات وبناء المشاريع التي تعود بالمنفعة المشتركة، آملاً أن تشهد الفترة المقبلة إنجازات مشتركة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب سعادة محمد جاسم الصفر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عن سعادته بزيارة الوفد الإماراتي، مؤكداً على أن دولة الإمارات الشقيقة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الكويت، معرباً عن أمله أن يتم بذل المساعي لفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة بين قطاع الأعمال في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها.