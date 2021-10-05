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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية  يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وشملت الجولة تفقد المشروعات الجارية بنطاق الوحدات المحلية بنوى وطحانوب والجعافرة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمتابعة معدلات الإنجاز ودفع الأعمال بها.
كما شملت الجولة تفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة أم علي بطحانوب بطول ٣كم تم الانتهاء من تنفيذ ٢٥٠م خلال ١٥ يوما.

وشملت الجولة تفقد أعمال التشطيبات وإنشاء السور الخارجي بمركز شباب عرب صبيح بنسبة تنفيذ ٧٥% وأعمال رفع كفاءة مدرسة عرب صبيح للتعليم الأساسي حيث وجه نائب المحافظ بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

وتفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمبنى مجمع الخدمات بنوى بنسبة تنفيذ ٣٥%  ومبنى المجمع الزراعي البيطري بنسبة تنفيذ 20% حيث وجه نائب المحافظ بضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأعمال باعلى كفاءة ووفقا لأعلى معايير الجودة.
اختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد أعمال الحفر والتأسيس لمبنى مجمع الخدمات بالجعافرة ومبنى مركز الشباب.

ووجه نائب المحافظ التحية إلى جميع العاملين ضمن المبادرة لما يبذلونه من جهد مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف إلى تحسين جودة حياة الإنسان جنبا إلى توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

من ناحية اخرى اجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة، من بينها مدينة بنها والقناطر الخيرية وحي غرب وشرق شبرا الخيمة والخانكة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس بمدينة بنها خلف قصر الثقافة والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين، وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمدينة ، حيث وجه المحافظ بأن يتم التطوير وفقا للتصميم الهندسي المعتمد ليشمل إقامة مسطحات خضراء وأماكن لجلوس العائلات وإنشاء برجولات وإنارة الحديقة والأماكن المحيطة بالكامل وفتح الشوارع الجانبية المطلة علي الحديقة  لتسهيل خروج ودخول المواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.

وفي مدينة القناطر الخيرية تابع المحافظ أعمال مد خط شبكات الكهرباء بطول 3 كيلو من منطقة مجمع المحولات بباسوس لتغذية المحولات الخاصة بمستشفى القناطر المركزي ومستشفى الحروق، حيث تم الانتهاء من توصيل خطوط الكهرباء بنسبة 80% وسيتم توصيل الخطوط والمحولات الخاصة بالمستشفى تمهيدا لإطلاق الكهرباء بالمستشفى في الفترة القليلة المقبلة.

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القليوبية شبين القناطر حياة كريمة محافظ القليوبية محافظة القليوبية

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