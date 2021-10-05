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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة : ضوء القمر يتسبب في اضطرابات النوم للرجال أكثر من النساء

تأثير ضوء القمر على
تأثير ضوء القمر على النوم

تؤثر اضطرابات النوم على الكثير من الأشخاص، وكشفت دراسة جديدة أجراها مؤخرا باحثون فى جامعة أوبسالا في السويد، أن ضوء القمر قد يكون هو المسؤول عن اضطرابات النوم لدى الرجال أكثر مما تؤثر به على النساء .

تأثير ضوء القمر على النوم

وتابع الباحثون، أن النوم بين الرجال والنساء يمكن أن يتأثر بالدورة القمرية؛ حيث تم تقييم أكثر من 800 مشارك أثناء نومهم، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

ووجد الباحثون، أن كلاً من الرجال والنساء كانوا ينامون بشكل أسوأ خلال دورة القمر. ومع ذلك ، كان هذا التأثير واضحًا بشكل خاص عند الرجال، ومن المحتمل أن تستجيب أدمغة البشر لضوء القمر عندما تتزايد إضاءة القمر بإبقائهم مستيقظين.

ويشير بحث سابق، إلى أن تأثير ضوء القمر على النوم قد يكون أكثر وضوحًا عند الرجال لأن أدمغة الذكور أكثر استجابة للضوء المحيط من أدمغة الإناث. 

وتشير هذه الدراسة الجديدة إلى أن أي شخص يواجه المزيد من الصعوبات في النوم خلال فترة 15 يومًا معينة مقارنة بفترة 15 يومًا التالية (والتي تشكل معًا دورة قمرية واحدة تقريبًا) قد يتأثر بالتغيرات في ضوء القمر.

 

تأثير ضوء القمر على النوم


وقال الدكتور  كريستيان بنديكت الأستاذ المساعد في قسم علم الأعصاب بجامعة أوبسالا، أنه كانت نتائجنا قوية للتكيف مع مشاكل النوم المزمنة وشدة انقطاع النفس الانسدادي النومي؛ حيث لا يمكن أن تفصل ما إذا كان ارتباط النوم بالدورة القمرية سببيًا أم مترابطًا فقط .

أنتجت الدراسات السابقة نتائج متضاربة إلى حد ما حول العلاقة بين الدورة القمرية والنوم؛ حيث استخدم الباحثون تسجيلات نوم ليلة واحدة في المنزل لـ 492 امرأة و 360 رجلاً ، تتراوح أعمارهم بين 22 و 81 عامًا.  

وتم تزويد المشاركين بأجهزة تخطيط النوم ، والتي تقيس موجات الدماغ ، والتنفس ، وتوتر العضلات ، والحركات ، ونشاط القلب ، وأكثر من ذلك ، مع تقدمهم خلال مراحل النوم المختلفة.  

بشكل عام ، وجد الباحثون، إن نوم الرجال الذين تم تسجيل نومهم أثناء الليالي في فترة سطوع ضوء القمر أسوأ من النوم في فترة تراجع ضوء القمر، بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ الباحثون وجود "تأثير تفاعل كبير بين جنس المشاركين والفترة القمرية على النوم.  

وأشار الباحثون، أنه كان لدى الرجال كفاءة أقل في النوم و قضوا وقتًا أطول مستيقظين بعد النوم في البداية في الليل أثناء فترة سطوع ضوء القمر، مقارنة بالنساء، مما جعلهم يتعرضون لاضطرابات النمو بشكل أكبر.

وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تأثيرات الدورة القمرية على نوم الإنسان تكون أكثر وضوحًا بين الرجال، بالإضافة إلى ذلك ، أشارت دراسة أجريت عام 2000  بقيادة الدكتور رونالد إل كوان في مركز ماكلين للتصوير في بلمونت بولاية ماساتشوستس، إلى أن دماغ الرجل قد يكون أكثر استجابة للضوء المحيط من دماغ الإناث.

النوم اضطرابات النوم ضوء القمر الرجال النساء الدورة القمرية

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