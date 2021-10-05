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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء بالكونجرس يدعون بايدن لطرد 300 دبلوماسي روسي من واشنطن.. وموسكو ترد

أرشيفية
أرشيفية

طالب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بطرد 300 دبلوماسي روسي من البلاد إذا لم توافق السلطات الروسية على توسيع طاقم السفارة الأمريكية في موسكو.

جاء ذلك في رسالة نُشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للسيناتور الجمهوري، ماركو روبيو وهو يقول: "يتعين على روسيا إصدار تأشيرات كافية لتقترب من التكافؤ بين عدد الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا وعدد الدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة. إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإننا نحثكم على البدء بطرد الدبلوماسيين الروس من أجل تحقيق التكافؤ مع الوجود الدبلوماسي الأمريكي في روسيا. نحن نعتبر هذه الخطوة معقولة ومتبادلة".

وعلَقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على هذه الدعوات قائلة إنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية لوكالة “سبوتنيك” الروسية: "نحن حتى لن نذكرهم بأنه لا يوجد هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن. أم أن المشرعين الأمريكيين، بسبب غياب معرفتهم بالعلاقات الدولية قاموا أيضا باحتساب الدبلوماسيين الروس العاملين في بعثة روسيا إلى الأمم المتحدة؟".

وأضافت الخارجية الروسية: "هناك أمر آخر مهم:  يبدو أن من يقترح مثل هذه الخطوات يسعى لإغلاق البعثات الخارجية الأمريكية في روسيا".

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