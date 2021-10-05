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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب جلطات أوردة الساق وعوامل زيادتها

جلطات الساق
جلطات الساق

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، بأن هناك أسبابا كثيرة وعددا من العوامل تزيد نسبة خطر الإصابة بالجلطات وهي الغيبوبة أو الشلل بسبب انعدام انقباض عضلات القدم والتي تعمل على ضخ الدم من أسفل إلى أعلى، واستخدام النساء لحبوب منع الحمل لفترات طويلة والتي تسبب تجلط الدم في القدم والحمل وزيادة الوزن نتيجة الضغط على عضلات القدم السفلية.

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وقال الدكتور وليد الدالى إن هناك عوامل أخرى تزيد من الجلطات الوريدية ومنها التدخين والتقدم في العمر، ويجب أن يتلقى المريض العلاج بشكل سريع وفعال لمنع زيادة الجلطات ويمنع حدوثها مرة أخري من خلال  استخدام الأدوية التي تعمل على زيادة نسبة سيولة الدم عن طريق الحقن أو الحبوب والتى يجب معها الخضوع للفحص المستمر للدم لعدم الإصابة بخطر النزيف في حالة زيادة نسبة العلاج، واستخدام مذيبات الجلطات في حالات الجلطات الشديدة وبداية ظهور المضاعفات يتم استخدام الأدوية مذيبة الجلطات.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الفلتر أداة توضع في أحد أوردة الجسم الكبيرة في البطن والذي يسمى بالوريد الأجوف السفلي لالتقاط أي خثرات منتقلة من القدم إلى الأعلى عن طريق الدم ومنع حدوث الجلطات الرئوية، كما أن استخدام الجوارب المطاطية مهم كونها تساعد على شد عضلات القدم لمنع تجمع الدم فيها وبالتالي تقليل احتمالية تكون تجلط للدم.

 

وأوضح: تتفاوت الأعراض عند الإصابة بجلطات أوردة الساق من الانتفاخ إلى المضاعفات الخطيرة ومن بينها الانتفاخ البسيط وتورم القدم المصابة وألم في أسفل القدم وتغير لون الأوردة في القدم المصابة إلى الأحمر أو الأزرق وارتفاع درجة حرارة القدم المصابة.

 

وتابع: يتسبب تحرك الدم بشكل أبطأ في الأوردة بحدوث جلطات الساق خاصة وأنه يعمل على تجلط الدم وإغلاق مجري الدم في هذه الأوردة، وتعتبر الخطورة الأساسية في جلطات هذه الأوردة هي جريان الدم بشكل معاكس إلى الأعلى باتجاه القلب والرئتين مما يهدد بحدوث الجلطة الرئوية.

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