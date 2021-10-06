أخبار التوك شو| لأغراض تجارية وسياسية.. خبير يكشف سبب توظيف «فيسبوك» لبيانات المستخدمين.. ويؤكد: قامت بتعطيل تطبيقاتها أمس لهذه الأسباب

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي ترتبط بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن بعض موظفي “الفيسبوك” لم يستطيعوا دخول المقار الخاصة به، مؤكدا أن ذلك يثير علامات استفهام كثيرة عن السبب الحقيقي للعطل الي ضرب “الفيسبوك” أمس.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم تطعيم عدد كبير من العاملين بالعملية التعليمية.

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغاز المصري عندما يصل لبنان سيحل أزمة كبيرة يعاني منها الشعب اللبناني.

خصص برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل فقرة خاصة للحديث مع على عبده المغامر المصري صاحب الرقم القياسي فى موسوعة جينيس العالمية، والذي قال إن مصر لديها هدف وهو الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد سيد فاروق، مستشار تقني لأندية الدوري الإنجليزي، أن الصحافة البريطانية تتحدث بجدية الآن عن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح وضرورة التجديد قبل نهاية الموسم الحالي، قائلا "ليفربول لازم يجدد لصلاح ولو مجددش صلاح هيفضل له موسم واحد ودي هتبقى مشكلة كبيرة لليفربول والمفاوضات لازم تتم خلال الموسم الحالي".

أكد الدكتور ايمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض، لافتا إلى أنه حال اقرار القانون سيتم انشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشاكل الطبية.

قال مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات، تعليقا على تعطل فيسبوك وانستجرام وواتساب بالأمس، إن تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام مرة واحدة في كافة أنحاء العالم لمدة 6 ساعات يشير إلى احتمالية حدوث هجوم سيبراني أو قيام فيسبوك نفسها بهذا التعطيل.

قال الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، إنه في الوقت الذي تدور فيه السجالات والمعارك الفكرية بين الحضارات في العالم، تبقى الحضارة الإسلامية برسالتها السماوية وأهدافها الإنسانية هي القادرة على بناء جسور التفاهم، واحترام خصوصية الحضارات الأخرى.

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه حتى الNن لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا، مؤكدا أنه ما زال هناك تجارب على بعض الأدوية لعلاج كورونا.

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الدولة عكفت على تطعيم المعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية بلقاحات كورونا .