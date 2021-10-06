عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها | صور

انجي المقدم
انجي المقدم

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا جديدة لها.


وظهرت إنجي بتوب انيق باللون الاصفر  ومكياج جذاب، وعلقت قائلة :" لا بأس في إظهار كل ألوانك"، صباح جميل وملون للجميع".


وتنشعل إنجي حاليًا في تصوير دورها بمسلسل "دليلك الذكي للطلاق" الذى يعد أولى بطولاتها في الدراما، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل أمريكى بعنوان Girlfriends' Guide to Divorce.


ويشارك فى بطولة العمل كل من: عمر الشناوى، هيدى كرم، انجى أبو زيد، سالى شاهين، وأخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.


وينتمي مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" للدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ومن المقرر عرضه الخريف المقبل على الشاشات.


وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينيات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، في حين تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، وتواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي. يشارك في بطولة المسلسل إنجي أبوزيد، وعمر الشناوي، وهيدي كرم، إخراج مصطفى أبوسيف.

الفنانة إنجي المقدم أحدث ظهور إطلالة انيقة مكياج جذاب باللون الاصفر في أحدث ظهور دليلك الذكي للطلاق

ترشيحاتنا

أخبار المحافظات| 2200 مدرسة تستعد لاستقبال مليوني طالب.. إزالة 17 تعدٍّ على أملاك الدولة وحملات بالقصير.. جريمة تؤجج الأحزان في فرشوط

ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة المتجهة إلى لبنان تصل سوريا

أخبار الفن| ريهام سعيد تتعرض للسحر.. وحودة بندق يحتفل بخطوبته على هذه الفتاة.. وحفل عمرو دياب بالقاهرة الجديدة

وثائق باندورا تكشف جرائم غسيل أموال ورشاوى ضخمة في قضية "أونا أويل"

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1443

التعليم تطالب طلاب الثانوي بسداد رسوم اقساط تأمين التابلت بمكاتب البريد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ