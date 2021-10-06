إنجي المقدم بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها | صور

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا جديدة لها.



وظهرت إنجي بتوب انيق باللون الاصفر ومكياج جذاب، وعلقت قائلة :" لا بأس في إظهار كل ألوانك"، صباح جميل وملون للجميع".



وتنشعل إنجي حاليًا في تصوير دورها بمسلسل "دليلك الذكي للطلاق" الذى يعد أولى بطولاتها في الدراما، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل أمريكى بعنوان Girlfriends' Guide to Divorce.



ويشارك فى بطولة العمل كل من: عمر الشناوى، هيدى كرم، انجى أبو زيد، سالى شاهين، وأخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.



وينتمي مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" للدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ومن المقرر عرضه الخريف المقبل على الشاشات.



وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينيات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، في حين تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، وتواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي. يشارك في بطولة المسلسل إنجي أبوزيد، وعمر الشناوي، وهيدي كرم، إخراج مصطفى أبوسيف.