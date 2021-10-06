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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتقدم مسيرة شبابية احتفالا بذكرى أكتوبر.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تقدم مساء اليوم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والقيادات التنفيذية بالمحافظة مسيرة شبابية، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

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وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد إطلاق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة المحافظ وعدد من قيادات المحافظة، وشباب البرلمان وفرق الجوالة والكشافة وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة في أجواء احتفالية تنم عن روح الانتماء للوطن وتشجع الشباب على بذل الجهد في سبيل رفعة الوطن وتنمية وعي الشباب بأهمية الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وإبراز دور أبناء الوطن خلال الحرب و الدفاع عن الأرض وبذل الغالي والنفيس من أجلها.


وقام محافظ القليوبية بمصافحة الشباب من حملة الأعلام والحضور المشاركين في المسيرة، مؤكداً على عظمة مصر وقوتها المسلحة وتفوق الجندي المصري وقيادته في التخطيط للمعركة من خلال التدريب وإعداد القوات وإختيار التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن ملحمة أكتوبر المجيد زاخرة بنماذج عديدة لا تحصى من هؤلاء الأبطال، مما يستوجب في حاضرنا الحالي الإقتداء بهم لبذل الغالي والنفيس حبا في وطننا الغالي.
 

كما أكد على دور القوات المسلحة في حفظ أمن وإستقرار البلاد وسلامة أراضيها، مشيداً بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، موجهاً الجميع بإستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لإستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
 

من ناحية أخرى، قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء بمدينة بنها ، وذلك إحتفالا بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.


وتضمنت مراسم الاحتفال التي بدأت صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد والسلام الجمهوري.
 

وأكد المحافظ أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعاً وسيفاً للوطن وسواعد فتية في البناء والتنمية.
 

وأشار "الهجان" إلى أن انتصارات أكتوبر تضرب في أذهاننا أمثلة رائعة في البطولة والفداء والتحدي، والتي اتسمت بالوحدة الوطنية التي يتمتع بها أبناء الوطن، حيث اتحد أبناء مصر الأبرار مسلمين ومسيحيين ليسطرون للتاريخ أروع ملحمة فدائية بطولية، والتي نحن في أشد الحاجة إليها الآن، لتأكيد تلك المعاني السامية والنبيلة في حب وطننا الغالي مصر، والتي نستلهمها دائما مع الاحتفال بذكرى.

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