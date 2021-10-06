حقيقة فعالية لقاح فايزر مع متحورات كورونا

توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن فعالية لقاح فايزر الخاص بحماية الجسم من فيروس كورونا والأعراض الخطيرة التى تستدعي دخول المستشفى أو الوفاة تصل لنسبة 90% ، وتستمر لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في محاربة متغير دلتا .



ووجدت الدراسة التي قامت بها شركة "فايزر"، ونشرها موقع abc News، أنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من عدوى كورونا فإن فعالية اللقاح تتضاءل بسرعة مع مرور الوقت، أي بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، وتكون فعالة بنسبة 47% فقط في منع العدوى.

رجح الباحثون أن السبب يكمن في تراجع فعالية لقاح فايزر مع الوقت، وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس حيث تنخفض الفاعلية مع مرور الوقت.

وكشفت البيانات أن فعالية لقاح فايزر ضد دلتا كانت 93% بعد الشهر الأول، ثم انخفضت إلى 53% بعد مرور أربعة أشهر.

أما قوة لقاح فايزر في مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا، فانخفضت الفاعلية إلى 67% من 97%.

وتتفق نتائج الدراسة مع البيانات المنشورة سابقًا من إسرائيل والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي نظرت في فعالية اللقاح بمرور الوقت، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تنظر في كيفية تأثير متغير دلتا على لقاح فايزر.

أكدت سارة واي تارتوف، خبيرة أوبئة وأمراض معدية في قسم الأبحاث والتقييم في كايزر بيرماننتي جنوب كاليفورنيا، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "تدعم النتائج التي توصلنا إليها صانعي السياسات الذين يواصلون مراقبة فعالية لقاح فايزر بمرور الوقت بالنظر إلى التراجع الملحوظ، ومن الضروري تقييم ما إذا كان هناك ما يبرر توصيات الجرعات المعززة للمساعدة في السيطرة على انتقال متغير الدلتا المتزايد خاصة مع دخولنا موسم لشتاء .

