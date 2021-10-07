أحلى من المحلات .. طريقة عمل دجاج سويت آند ساور

دجاج سويت آند ساور من الأطباق الصينية التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع الكثير إلي شرائها من المطاعم.



فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل دجاج سويت آند ساور في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.



مقادير دجاج سويت آند ساور



كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات

بيضة

- الصلصة

نصف كوب كاتشب

نصف كوب صلصة

ربع كوب سكر بني

ربع كوب خل

1 ماء

1 ملعقة كبيرة نشا مذابة في ½ كوب ماء

علبه اناناس

1 فلفل اخضر مقطع

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

ربع كوب صويا

ملح وفلفل

زيت للقلي

نشا لتغطيه الدجاج

كوب ارز ابيض للتقديم



طريقة تحضير دجاج سويت آند ساور



- تغلف مكعبات الدجاج في بيض ونشا

- ثم تقلى في زيت غزير

للصوص :

- يشوح بصل في زيت وفلفل أخضر وزنجبيل وثوم وصويا صوص وصلصة وسكر بنى وكاتشب وأناناس وقليل من الماء

- ثم يضاف الدجاج المقلي المقرمش للصوص

- ثم تغرف في طبق التقديم