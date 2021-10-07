للفتيات.. تعرفي على موضة عبايات الخريف لـ 2021

مع قدوم فصل الخريف تحرص العديد من الفتيات و النساء على مواكبة و متابعة أحدث صيحات الموضة، وتفضل الكثير من السيدات ارتداء عبايات عصرية في أوقاتهم المختلفة.

تتميزدائما عبايات وذلك بسبب انها تعطي مظهر أنيق ومميز ومريح في نفس الوقت، وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الموضات المختلفة للعبايات، وفي هذا التقرير سنتعرف على موضة عبايات خريف 2021.

تقول الفاشون بلوجر ندى صدقه، سيطرت العبايات المصممة بألوان جريئة وصارخة على موضة الخريف لعام 2021 على عكس ما هو سائد أن تكون العباية من اللون الأسود أو الألوان الغامقة مثل الكحلي والبني والبيچ.

وأضافت الفاشون أن هذا الخريف قد نجد عباية من اللون الأحمر موضة وكذلك اللون الأزرق أو الأخضر فكل هذه الألوان لم نكن نراها من قبل في موضة العبايات.

وأضافت الفاشون بلوجر ندى صدقه، لا تزال العبايات ترابية اللون محتفظه بمكانها ضمن لائحة الصيحات الأبرز ويبدو أنها ستكون الأكثر رواجا في خريف 2021 لا سيما العبايات المصممة باللون الكاكي والكموني ودرجات البني، وهذا ما تفضله الكثير من السيدات.

وأوضحت ظهرت موضة العبايات لهذا الخريف الكثير من أشكال الأكمام وبالتحديد الموديل الواسع سواء على هيئة الجرس أو المفتوح بشكل أنيق، والتي يمكن أن تلبي ذوقك إن كنت ترغبين في التجديد من شكل إطلالتك التقليدية.