حبيب قلب نانا أظرف ابن في العيلة.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها

احتفلت النجمة إلهام شاهين، بعيد ميلاد محمود شاهين ابن شقيقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونشرت إلهام شاهين صورة لها برفقة حفيدها ، وعلقت على الصور قائلة:" حبيب قلبى نانا كل سنة و أنت أغلى وأجمل وأحن وأظرف ابن فى عيلة شاهين بحبك.

و كانت قد علقت الفنانة إلهام شاهين، على تصريحاتها بشأن التبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائله: "فكرة التبرع بأعضائي بعد الوفاة تراودني منذ أكثر من 13 عاما".

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "قرأت عن مبادرة لصديقي خالد منتصر يتحدث عن التبرع بالأعضاء فأخبرته بأنني مؤيدة للفكرة، وسأبدأ بنفسي"، لافتة: "انضم لنا في المبادرة أساتذة كبار في الطب والدين والقضاء، ومعنا شخصيات كثيرة ومهمة".

وأشارت: "علماء الدين أجازوا التبرع بالأعضاء السليمة بعد الوفاة لمن يحتاجها وهي تعد صدقة جارية"، موضحة: "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عمل إنساني عظيم وأتمنى إضافة وصيتي على بطاقة الرقم القومي".



أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن صاحب مبادرة التبرع بالأعضاء بعد حالة الوفاة الأول هو الدكتور خالد منتصر، موضحة أن قانون التبرع بالأعضاء أقرته الدولة المصرية سنة 2010 ولكنه لم يفعل، نظرًا لعدم تقدم آي شخص للتبرع، قائلة أن الناس ليس لديها ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ورأي الدين مع التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.

أضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أنها حاولت فتح الباب مرة أخرى أمام فكرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بعد أخذ رأي أهل العلم وأهل الدين، متابعة أن بعض أهل الدين ضد فكرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.

ولفتت إلى أنها استمعت إلى آراء دينية فيما يتعلق بهذا الشأن مستنيرة كثيرًا، متابعة أن الشيخ خالد الجندي أعلن أن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة حلال، وأنا أول المتبرعين وأعلنت ذلك منذ عشر سنوات.

وأضافت أن الدكتور أحمد سلوم أحد مشايخ الأزهر الشريف أعلن في أحد المداخلات التليفزيونية أن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة صدقة جارية على المتوفي المتبرع.