مصرع نحو 20 شخصا إثر زلزال ضرب جنوب باكستان

لقي نحو 20 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب جنوب باكستان فجر الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان لوكالة فرانس برس، إن ”ما بين 15 و20 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن، وحصيلة القتلى قد ترتفع أكثر“.

من جهته قال سهيل أنور هاشمي المسؤول الكبير في حكومة إقليم بلوشستان لوكالة فرانس برس، إن العديد من الضحايا قضوا من جرّاء سقوط الأسقف أو الحيطان عليهم.

وأضاف أن من بين القتلى امرأة وستة أطفال.

ووفقا للمركز الأمريكي للمسح الجيولوجي فإن الزلزال ضرب في الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، ومركزه يقع على عمق 20 كلم، وعلى بعد 40 كلم من كويتا.

وأضاف أن سكان كويتا شعروا بالزلزال، وكذلك العديد من مدن وبلدات الإقليم.