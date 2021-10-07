أحلى حاجة في حياة كل صحابك.. وفاء عامر تهنئ ريم البارودي بعيد ميلادها

حرصت الفنانة وفاء عامر علي تهنئة النجمة ريم البارودي بعيد ميلادها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت وفاء عامر صورة للنجمة ريم البارودي و علقت قائلة : كل سنة و انتي احلي حاجة في حياة كل صحابك .

وتحتفل امس الأربعاء 6 أكتوبر، الفنانة ريم البارودى ، بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1978، استطاعت أن تخطف الأنظار لها مع أول عمل درامى.

أثارت ريم البارودي ،الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صورة لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

وتعتمد ريم البارودي ؛ على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز ريم البارودي ؛بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.



و تعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من صور الفنانة ريم البارودي .



حقيقة ارتباط ريم البارودي وأمير شاهين

وقبل 6 سنوات انتشرت عدة صور للفنانة ريم البارودي، مع الفنان أمير شاهين، ما جعل شائعات تتردد حول ارتباطهما، إلا أن ريم نفت خبر خطبتها من أمير، وقالت إنها شائعة سخيفة وغير صحيحة.

وأضافت ريم البارودي أن الفنانة إلهام شاهين دعتها هى وبعض الفنانين للاحتفال بعيد ميلادها، وأثناء الاحتفال تم التقاط بعض الصور منها صورتي أنا و"أمير"، ومن هنا خرجت الشائعات.

وأشارت إلي أنها ليست المرة الأولى التى تتعرض لها لشائعة من هذا القبيل، فمن قبل صدرت شائعة خطوبتى لمصمم الأزياء هانى البحيرى.



آخر أعمال ريم البارودي

وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وقالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصاما ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.

وأكدت ريم البارودي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن علاقتها مع الفنانة سمية الخشاب حاليا جيدة جدا، وفي حالة مصادفتها في أي مكان ستبادر بالسلام عليها.

وكشفت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية سابقة مع برنامج التاسعة، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي عن طريق الماكيير المشترك بينهما، لتهنئتها بمسلسل موسى.

وقالت سمية الخشاب إنها لا ترغب في استمرار الخلافات مع الآخرين وتشعر أنها حاليا "عصفورة"، لا تحمل الهموم والمشكلات.

كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا كبيرا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعد انتهاء علاقته بالثانية.