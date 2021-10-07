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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| التحالف العربي يعترض مسيرة حاولت استهداف مطار أبها.. والسيول تغرق مدن اليمن

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

السودان.. تفاصيل اجتماع حمدوك وقوى الحرية والتغيير
قال مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، في بيان له إن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عقد اجتماعًا مع قوى الحرية والتغيير لبحث التحديات التي تمر بها المرحلة الانتقالية في البلاد.

اليمن .. أمطار وسيول تجتاح مدينة المكلا.. فيديو
تسبب هطول الأمطار الغزيرة الأربعاء، بإغراق شوارع مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن؛ بسبب تأثيرات إعصار شاهين الذي ضرب أراضي سلطنة عمان القريبة.

 

فضيحة جديدة لـ آبي أحمد.. وعقوبات أمريكية قاسية على إثيوبيا قريبا.. وثائق

باتت إثيوبيا على موعد مع عقوبات أمريكية قاسية من جديد بعد الكشف عن ارتكابها مخالفة كبرى أخرى خلال الحرب الأهلية بين قوات الجيش بقيادة آبي أحمد وقوات إقليم تيجراي.

من مجلس الأمن.. الأمم المتحدة توجه رسالة تحذير عاجلة إلي إثيوبيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء، إثيوبيا بسبب منعها إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الملايين في إقليم تيجراي دون عوائق، حيث أعلن مسؤولو الأمم المتحدة عن وفيات بسبب المجاعات التي ضربت البلاد.

السعودية .. بيان عاجل من التحالف العربي بشأن استهداف مطار أبها الدولي

مصرع نحو 20 شخصا إثر زلزال ضرب جنوب باكستان

لأول مرة.. فيديو يوثق لحظة الانفجار الهائل بمرفأ بيروت

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اللحظة الاولي لانفجار مرفأ بيروت والذي وقع في الرابع من أغسطس من العام 2020 والذي راح ضحيته عشرات القتلي.
سفارة السعودية بالقاهرة تهنئ المصريين بذكرى العبور

بثت سفارة المملكة العربية السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر مقطع فيديو لتقديم التهنئة للدولة المصرية في ذكرى يوم العبور حيث قالت :‏أطيب التهاني لجمهورية ‎مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة ذكرى يوم العبور، مع أصدق التمنيات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

السعودية.. "التحالف" يدمر موقعا حوثيا لتفخيخ وإطلاق طائرات مسيرة في الجوف

كشفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير موقع للمليشيا بمحافظة الجوف يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيٌرة.
السعودية .. بيان عاجل من التحالف العربي بشأن استهداف مطار أبها الدولي
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إنه دمر موقع إطلاق الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي الواقع في منطقة عسير جنوبي المملكة.

لا توجد ثروات سرية للمحيطين بـ بوتين.. الكرملين يرد على وثائق باندورا

البيت الأبيض: يجب إجراء مزيد من الإصلاحات في فيسبوك

فرنسا تعلن العصيان في وجه أمريكا.. لودريان: الأزمة خطيرة ومستمرة

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان الأربعاء، إن الأزمة مع أمريكا بسبب “الغواصات” لا تزال خطيرة ولم تتم تسويتها.

لا للعمالة الرخيصة.. جونسون يعلن تغيير اتجاه اقتصاد بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء إنه يغير اتجاه الاقتصاد البريطاني، مبتعدا عن الاعتماد على العمالة الرخيصة المستوردة.

بالفيديو.. لحظة إطلاق النار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية

أظهر مقطع فيديو تم تداوله مواقع التواصل الاجتماعي يمكن من خلاله سماع طلقات نارية داخل أحد فصول مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية.

السعودية.. رئاسة الحرمين تزف بشرى سارة لمواطنيها

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة لجميع السعوديين، حيث كشفت عن توفّر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.
 

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