الأردن يدين استهداف الحوثيين مطار أبها في السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة مفخخة اعترضها التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس الأربعاء، إنه دمر موقع إطلاق الطائرة المسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي الواقع في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وأضاف التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق".

من جانب آخر، أفاد التلفزيون السعودي بإصابة 4 من العاملين بمطار أبها نتيجة اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على المطار.

وأشار التحالف إلى أن الحادث أسفر عن "تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي".

وشدد التحالف على أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها تمثل جريمة حرب.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن التحالف تدمير 3 زوارق مفخخة جهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

وأكد التحالف العربي تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.