رئيس جامعة سوهاج يطمئن على فتاة تعاني من خلل في صفائحها الدموية

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، زيارة إلى المستشفي الجامعى، للاطمئنان على الحالة الصحية للفتاة "س. م. ع "، والتي تبلغ من العمر ١٩عاما، وتعاني من خلل فى وظائف الصفائح الدموية "هيموفيليا"، ونزيف داخلي بالرحم.

وكانت ناشدت والدة الفتاة، المسئولين عبر صفحات التواصل الإجتماعي، حيث أوضحت ما تعانيه إبنتها من آلام عديدة بالعظام وإرتفاع فى درجة الحرارة، ونزيف داخلي بالرحم.

وعلى الفور وبناءً على توجيهات من الدكتور مصطفى عبد الخالق، تواصل الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، مع والدة الفتاة، وتم إستقبال الحالة بالمستشفى الجامعي وتجهيزها وإجراء كافة التحاليل والاشاعات والفحوصات الطبية الشاملة.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أنه بناءً على التوجيهات الصادرة من القائم بعمل رئيس الجامعة، تم تكليف إدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي بإستيفاء كافة متطلبات العلاج للمريضة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها.

وتم نقل الحالة إلى المستشفى الجامعي بعد أن كانت فى مستشفي الهلال تخضع للعلاج، وتم إستكمال التقرير الطبي بشكل كامل.

كما أكدت الدكتورة رشا حسن طبيب مقيم بقسم الأطفال، أن المريضة وزنها ٤٥ كيلو، ولا تتمكن من القدرة على المشي منذ ولادتها ولذلك تخضع لعلاج معامل تجلط رقم ٧ بجرعة ٥ أمبولات يومياً.