عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على فتاة تعاني من خلل في صفائحها الدموية

صدى البلد

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، زيارة إلى المستشفي الجامعى، للاطمئنان على الحالة الصحية للفتاة "س. م. ع "، والتي تبلغ من العمر ١٩عاما، وتعاني من خلل فى وظائف الصفائح الدموية "هيموفيليا"، ونزيف داخلي بالرحم.

وكانت ناشدت والدة الفتاة، المسئولين عبر صفحات التواصل الإجتماعي، حيث أوضحت ما تعانيه إبنتها من آلام عديدة بالعظام وإرتفاع فى درجة الحرارة، ونزيف داخلي  بالرحم.

وعلى الفور وبناءً على توجيهات  من الدكتور  مصطفى عبد الخالق، تواصل  الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، مع والدة الفتاة، وتم إستقبال الحالة بالمستشفى الجامعي وتجهيزها وإجراء كافة التحاليل والاشاعات والفحوصات الطبية الشاملة.

محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أنه بناءً على التوجيهات الصادرة من القائم بعمل رئيس الجامعة، تم تكليف إدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي بإستيفاء كافة متطلبات العلاج للمريضة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها.

وتم نقل الحالة إلى المستشفى الجامعي بعد أن كانت فى مستشفي الهلال تخضع للعلاج، وتم إستكمال التقرير الطبي بشكل كامل.

كما أكدت الدكتورة رشا حسن طبيب مقيم بقسم الأطفال، أن المريضة وزنها ٤٥ كيلو، ولا تتمكن من القدرة على المشي منذ ولادتها ولذلك تخضع لعلاج معامل تجلط رقم ٧ بجرعة ٥ أمبولات يومياً.

سوهاج هيموفيليا صفائح نزيف الرحم

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تواصل سلسلة قوافلها البيطرية المجانية وتنطلق لقرية الشيخ مرزوق

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تضغط سراً على إسرائيل لتخفيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

على ٨٣ فدانا بـ ٦ مليارات جنيه.. "التموين" تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة للمنطقة اللوجستية في طنطا

جمال الحاجي يوضح سر تفوق منتخب مصر.. ويؤكد: دفاع ليبيا ضعيف

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

استحواذ وريادة|جنرال موتورز تتحدى تسلا في خطتها وتعلن طرازات جديدة

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

إيهاب جلال: راض عن أداء فريقي وجاهدنا لآخر نفس أمام بطل العرب

غلق ملف الحارس الجديد.. الأهلي يسعي لنزع فتيل أزمة أجايي

عمرها 5 أشهر.. مصير أب يخنق طفلته الرضيعة حتى الموت

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

الهزار القاتل.. أفريقي ينهي حياة صديقه في الجيزة

العام الجديد| تعرف على عدد أيام الدراسة وموعد الامتحانات والإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ