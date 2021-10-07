إنذار بـ قنبلة | هبوط اضطراري لـ طائرة كويتية بمطار تركي

أفادت " سي ان أن عربية" بهبوط طائرة كويتية اضطراريًا في مطار طرابزون التركي، اليوم الخميس، بسبب إنذار بوجود قنبلة على متنها.

وذكرت خطوط طيران "الجزيرة" الكويتية، إن الهبوط الاضطراري للطائرة جاء بعد تلقيها "اتصالاً ينوه إلى احتمالية وجود وضع أمني يخصها"، مشيرة إلى أنه "اتضح عدم صحة هذه المعلومات".



وبينت الشركة، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، ظهر الخميس، أنها "تواصلت مع السلطات المحلية في الكويت وعبر الدول التي تسيّر إليها رحلاتها، وتم تزويدها بمعلومات جميع الرحلات لإجراء تحري وفحص على طائراتها كإجراء احترازي إضافي".

وأضافت الشركة : "يواصل فريق أمن طيران الجزيرة مراقبة الوضع عن كثب. وتعتذر الشركة عن أي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب إجراءات الأمن والسلامة".



وبدوره ، أشارت هيئة الطيران المدني الكويتية، عبر تويتر، الي إنه تبين أن البلاغ لشركة طيران الجزيرة بوجود تهديد محتمل لقنبلة على إحدى رحلاتها "كاذب وليس هناك وجود لاي تهديد بهذا الخصوص".