إغلاق جامعة في بلجيكا للبحث عن رجل مسلح يختبئ داخلها.. فيديو

أفادت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن البلجيكية، قامت بإغلاق عدد من المباني التابعة للجامعة الفلمنكية في مدينة وارجيم، بهدف البحث عن رجل مسلح الذي أختبئ داخل الجامعة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت الجهات الأمنية، "هوية المشتبه به معروفة بالفعل لدينا، وأنه لا يوجد تهديد".

كما طالبت المواطنين في المدينة بالبقاء داخل منازلهم، ومتابعة الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "فرق التدخل الخاصة التابعة للشرطة البلجيكية موجودة الآن في الموقع للمساعدة في عملية البحث".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن "الشرطة مدججة بالسلاح ودوريات متواجدة في محيط مبنى الجامعة الفلمنكية بالمدينة، ويتم تفتيش جميع المباني".

كما تم تعليق جميع الفصول الدراسية لهذا اليوم.

وقال المدير العام للكلية جوريس هيندريكس: "أبلغ أحد ركاب الحافلة الشرطة أنه رأى شابا مسلحا ينزل من الحافلة في الكلية ويتجه نحو المباني الدراسية".

وأضاف: "يقال إنه خطير وغير مستقر ومعروف لدى الشرطة".