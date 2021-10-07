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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

الاهلي ثالث كأس العالم
الاهلي ثالث كأس العالم للأندية

ينتظر النادي الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي حتى عام 2022 للمشاركة في كأس العالم للأندية، وفقًا لآخر التقارير الصحفية الواردة عن موعد إقامة البطولة. 

 

ووفقا للتقارير لن تقام المسابقة في اليابان بعد الآن نتيجة لمعركة البلاد مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا مع عدم اختيار مضيف بديل، تفيد صحيفة "ميرور" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستعد الآن لتأجيلها.

لم يتم تأكيد المواعيد بعد، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في اجتماع مجلس فيفا القادم في 20 أكتوبر.

البرازيل وقطر من بين الدول التي قيل إنها حريصة على استضافة البطولة بدلاً من اليابان.

كانت اليابان ستستضيف البطولة للمرة الأولى في احتفالاتها بالذكرى المئوية، لكن ارتفاع أعداد الحالات وإمكانية وضع حد لعدد المتفرجين أجبرهم الآن على التراجع.

جاء في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر من الاتحاد الياباني لكرة القدم: "لن تقام بطولة كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 2021 نتيجة للمناقشات بين فيفا والاتحاد الياباني لكرة القدم (JFA) بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحالة الراهنة لإيقاف الأمر".

وتابع البيان: "تم وضع كأس العالم للأندية كجزء من المشروع التذكاري للذكرى المائة للاتحاد الياباني لكرة القدم، ولكن في هذه المرحلة من الصعب التنبؤ بحالة الإصابة بفيروس كورونا في نهاية العام".

واختتم: "هناك قيود مختلفة مثل القيود على عدد المتفرجين، لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه من الصعب للغاية إقامة الحدث في وسطه".

وفي الأسبوع الماضي فقط، تحدث رئيس اتحاد جنوب إفريقيا، داني جوردان، عن الصعوبات التي تواجه محاولتهم كمضيف بديل.

 

النادي الإهلي المصري تشيلسي الإنجليزي كأس العالم للاندية فيروس كورونا الاتحاد الياباني لكرة القدم

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