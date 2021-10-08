سمير فرج: ثالت مرة في حياتي دموعي بتنزل بعد حديث الرئيس السيسي عني.. توقيت العبور كتب على كراسة مدرسة.. ويكشف تفاصيل خطة وموعد حرب أكتوبر

اللواء سمير فرج:

تالت مرة في حياتي دموعي بتنزل بعد حديث الرئيس السيسي عني

توقيت العبور كتب على كراسة مدرسة.. سمير فرج يكشف تفاصيل خطة وموعد حرب أكتوبر

اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل المزرعة الصينية وسبب طلب شارون لقاء المشير طنطاوي

السوفييت أكدوا لنا أن خط بارليف يحتاج إلى قنبلة نووية لتحطيمه

البلد كانت هتولع.. المشير طنطاوي قاد سفينة الوطن لبر الأمان

حديثي مع الرئيس السيسي في احتفالات أكتوبر أعطى درسا لكل الناس

تدمير "إيلات" غير مفاهيم القوات البحرية في العالم

تهجير أهالينا من مدن القناة دليل على عظمة وصلابة الشعب المصري

حل اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، ضيفا لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، وقد كشف عن العديد من التفاصيل والأسرار حول حرب أكتوبر 1973، وعن خط بارليف المنيع، وكيف استطاع الشعب المصري ، بالالتفاف حول القوات المسلحة لتحقيق هذا النصر.

وقد كشف سمير فرج، عن تفاصيل حديث الرئيس السيسي له، وأسرار بكائه بعد هذا الحديث المزرعة الصينية وسبب طلب شارون لقاء المشير طنطاوي.

وإليكم أهم التصريحات التي أدلى بها اللواء سمير فرج.

وأكد مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، عن جهود المشير طنطاوي لإنقاذ مصر خلال فترة 2011، وعن أسرار

قال اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن الموقف أمس بعد حديث الرئيس السيسي كان صعبا، مؤكدا أنني فوجئت بأن الرئيس يتحدث عني.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن ما حدث من الرئيس كان مفاجأة كبيرة، وما قام به الرئيس السيسي، هو درس للأجيال القادمة.

وتابع سمير فرج، أن الرئيس السيسي كان رائعا عندما تكلم، معلقا "أنا مكنتش عارف بقول ايه لأنني اتكلمت بطريقة عفوية"، مؤكدا أنها تالت مرة في حياتي دموعي بتنزل.

هو اللي خلص مصر من الإخوان

وأشار رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن الرئيس السيسي هو اللي خلص مصر من الإخوان، لأن الإخوان كانوا بمثابة كابوس كبير.

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إنه تعامل مع المشير حسين طنطاوي على مدار 20 سنة، مؤكدا أن فترة 2011 تحمل المشير طنطاوي المسئولية كاملة، وعانى من ضغوطات داخلية وخارجية.

وأضاف سمير فرج،، أن المشير حسين طنطاوي، قاد سفينة الوطن إلى بر الأمان ، معلقا “كانت البلد ممكن تولع في لحظة”.

ستتحول مصر إلى حمام دم.

وتابع سميرفرج، أن المشير حسين طنطاوي خلال فترة 2011، اتخذ قرارا بعدم إطلاق النار حتى لو طلقة في الهواء، لأنه إذا تم إطلاق النار ستتحول مصر إلى حمام دم.

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن المشير طنطاوي والمجلس العسكري هو اللي حمى مصر

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن الرئيس محمد أنور السادات، كان من المفترض أن يقابل الرئيس السوري بشار الأسد في الصيف بمنطقة برج العرب، لكي يكشف عن موعد الهجوم وتحديد موعد حرب أكتوبر.

وأضاف سمير فرج، ، أن رئيس هيئة العمليات، اللواء محمد عبد الغني الجمسي، بالتعاون مع اللواء صلاح فهمي، اختار يوم 6 أكتوبر لأنه سيكون عيد للإسرائيليين.

وتابع سمير فرج، أن موعد العبور والحرب كُتب على كراسة مدرسة وكان مكتوب عليها “حنان صلاح فهمي”، وكان مكتوب فيها كافة التفاصيل.

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن "كل عسكري بعد النكسة كان يحضن السلاح والار بي جي على الجبهة ويرددوا أن العدو لن يعبر إلا على جثثهم ".

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن المزرعة الصينية عبارة عن 5 بيوت، مؤكدا أنه قبل هزيمة 5 يونيو 1967، كان الزعيم عبد الناصر يريد أن يقوم بعمل مزرعة في تلك المنطقة، وتواجد صينيين بتلك المنطقة.

وأضاف سمير فرج،، أن المشير حسين طنطاوي، عبر بكتيبته في منطقة المزرعة الصينية، مشيرا إلى أن شارون يوم 16 و 17 أكتوبر أراد الهجوم على المزرعة الصينية.

وتابع سمير فرج، أنه لو اخترق شارون المزرعة الصينية، كان من الممكن ان يكون هناك خطر على مدن القناة، مؤكدا انها كانت تسمى “خطة الغزالة لشارون”

منع هجوم شارون

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن المشير طنطاوي منع هجوم شارون على المزرعة الصينية، وتم تدمير العدو، ولم تنجح محاولات شارون.

وأكد مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، أنني عندما كنت متواجد مع المشير حسين طنطاوي، تلقى اتصالا من الرئيس الأسبق مبارك أكد أنه سيلتقي بشارون، وكان شارون يرغب في لقاء المشير طنطاوي.

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن حديثي مع الرئيس السيسي في احتفالات أكتوبر أعطى درسا لكل الناس.

وأضاف سمير فرج، ، أن الرئيس السيسي كان ولا يزال دائما صاحب قرار منذ إن كان ملازما بالقوات المسلحة.

تتجه نحو المجهول

وتابع سمير فرج، أن مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تتجه نحو المجهول، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الإخوان.

وأشار رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن ما حدث بيني وبين الرئيس السيسي درس رهيب لكل الناس.

قال اللواء سمير فرج ، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن معركة رأس العش منحتنا الأمل، مؤكدا انها رفعت معنويات القوات المسلحة وكانت أولى النقاط المضيئة في طريق النصر.

وأضاف سمير فرج، أنه في مياه بورسعيد، تواجدت المدمرة الإسرائيلية إيلات والتي كانت تعد الأكبر في البحرية الإسرائيلية.

وتابع سمير فرج، أنه تم تدمير المدمرة إيلات مؤكدا أن تدمير المدمرة إيلات غير مفاهيم القوات البحرية في العالم.

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أنه بعد تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، كان بوادر لحرب الاستنزاف وكانت بدايتها تدمير الحفار الإسرائيلي .

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن السوفييت أكدوا لنا أن “خط بارليف” يحتاج إلى قنبلة نووية من أجل تحطيمه.

وأضاف سمير فرج، ، أن اللواء باقي زكي يوسف هو من أكد على فكرة استخدام خراطيم المياه.

القيام بالتجربة

وتابع سمير فرج، أنه تم عرض فكرة اللواء باقي زكي يوسف على الزعيم جمال عبد الناصر، وأكد ضرورة القيام بالتجربة.

وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة إلى أن الشعب المصري تحمل كثيرا، مؤكدا أنه حارب جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة.

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن تهجير أهالينا من مدن القناة كان أكبر دليل على عظمة وصلابة الشعب المصري.

وأضاف سمير فرج، ، أن “الشعب المصري استحمل كتير، وتضامن مع القوات المسلحة حتى تحقيق النصر”.

وتابع سمير فرج: "كل عسكري بعد النكسة كان يحضن السلاح والار بي جي على الجبهة ويرددوا أن العدو لن يعبر إلا على جثثهم ".

تم تنفيذ معركة رأس العش

وأكمل سمير فرج: "بعد نكسة 5 يونيو 1967 تم تنفيذ معركة رأس العش في يوم 1 يوليو 1967 ، مضيفا:" دارت معركة بين فصيلة صاعقة مصرية مزدوجة بالأر بي جي والبنادق أمام سرية دبابات إسرائيلية ونجحت القوات المصرية في تكبيد العدو خسائر وخسرت إسرائيل 3 دبابات و11 مدرعة، وكانت معركة راس العش أول نقطة مضيئة لتحقيق النصر رفعت المعنويات ".