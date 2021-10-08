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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات سهير رمزي مع وفاء الكيلاني : مشفتش اخواتي ولا مرة .. واتجوزت 10 مرات

صدى البلد

حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، اليوم الخميس، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

سهير رمزي تكشف كواليس زواجها من فاروق الفيشاوي وأسباب الانفصال
أما عن زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي، فقالت إنه استمر 5 سنوات، وتم الانفصال والعودة 3 مرات مؤكدة أن الانفصال لم يكن بسبب الغيرة لأنه في المجال، ولكنه في الأيام الأخيرة كان يشترط عليها أن يكون البطل أمامها.

وتتحدث سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب. كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

سهير رمزي: اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في ايدي
وتحدثت سهير رمزي، عن زيجاتها وعددهم، قائلة:" اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في أيدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت".


سهير رمزي: رفضت زيارة والدي في مرضه
وأشارت الفنانة سهير رمزي إلي أنها لم تر والدها ورفضت زيارته في مرضه وبعد وفاته بسبب قسوته الشديدة عليها.

سهير رمزي: كنت السبب في انفصال أبويا وأمي عشان كدبة
وأوضحت،: "أنا كنت سببا في  انفصال وأبويا وأمي، بعد ما دخلت على أبويا ومعه واحدة فى مكتبه ضربنى بالقلم.. قلت هديله (زومبة) وكدبت على ماما وقلت لها: شفته بيبوس واحدة.. وده خرب البيت".

سهير رمزي عن اخواتها: لو شفتهم في الشارع مش هعرفهم
وأشارت إلي، أنها لا تعرف إخواتها من والدها وهم عشرة ولم تتواصل معهم يومًا، مؤكدة أنهم يعرفون عنها كل شيء لأنها ممثلة، مشيرة إلى أنها ذات مرة كانت في النادي ووجدت سيدة تسلم عليها فاعتقدت أنها معجبة ولكنها أخبرتها أنها شقيقتها.

 

 

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