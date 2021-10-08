أجراس المدارس تدق غدا في 12 محافظة ..الحصة الأولى عن نصر أكتوبر ..تسجيل الغياب وتفعيل مجموعات التقوية ومنع الضرب وحظر التدخين والموبايل .. ونظام جديد لـ 4 ابتدائي

تستعد مدارس جمهورية مصر العربية لفتح أبوابها و دق أجراسها من جديد لاستقبال الطلاب في أول أيام الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث يبدأ طلاب المدارس غدا السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في 12 محافظة، لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ” .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن العام الدراسي الجديد سيكون ثالث عام دراسي في وجود كورونا ، وستسعى فيه الوزارة لتقليل الفجوة التعليمية لدى الطلاب والمرور بهم لبر الامان.

وقال وزير التربية والتعليم : سنطبق الغياب و الحضور في المدارس هذا العام بمنتهى الحسم ، وسيتم عقد جميع الامتحانات في المدارس وليس في المنازل ، كما انه لا مجال لتطبيق نظام الابحاث في تقييم الطلاب بدلا من الامتحانات هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تم منح المدارس مساحة لوضع جداولها الدراسية بشكل يتناسب مع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بإجراءات عدم التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا

وأكد الدكتور طارق شوقي ، أن الوضع خطير ولا يحتمل تأجيل الدراسة او تقليل الحضور في المدارس .

وقال وزير التربية والتعليم ، ان بُعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيين بسبب كورونا، تسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي خاصة تلاميذ الصفوف الأولى.

الحصة الاولى عن انتصارات اكتوبر

قررت وزارة التربية والتعليم إلزام جميع مدارس الجمهورية بتخصيص الحصة الاولى وجزء من طابور الصباح في اول ايام العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 عن انتصارات اكتوبر 1973 ، وفضل الشهادة و دور القوات المسلحة

منع الضرب و تفعيل لائحة الانضباط

قررت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ احكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي في المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بكل جهد على مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كتاب دوري أرسله للمديريات: إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة؛ للقضاء على الدروس الخصوصية ومعاقبة المخالفين، لا سيما المعلمين المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون فيها في أوقات العمل الرسمية؛ للقيام بهذا الجرم في حق المجتمع.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في اجازات بدون مرتب او اجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة وتوقيع اقصى عقوبة على المخالفين.

حظر التدخين والموبايل في المدارس

شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين لذلك، ولذا نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.

مكافحة التنمر في المدارس وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله في المدارس خلال العام الدراسي الجديد ، بما في ذلك السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف وغيرها من أشكال التنمر بين الطلاب ، وما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية ، والتعليمية ، والصحية ، والنفسية ، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة

تفعيل تحية العلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الارهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس ، غرس قيم المواطنة ، والانتماء والولاء والتضحية من اجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ان يتم ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة ، مع الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح

تفعيل مجموعات التقوية بالعام الدراسي الجديد

قررت الوزارة تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية،لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية

كما اصدرت الوزارة تنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022

مدة العام الدراسي 34 أسبوعا تقريبا.

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما

الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما .

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

تكون إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022

يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر

يحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .

تطعيم مليون معلم وتطبيق الاجراءات الاحترازية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك مليون معلم تم الانتهاء من تطعيمهم بـ لقاح كورونا حتى الان استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تستكمل الوزارة بتطعيم باقي المعلمين خلال الاسبوع القادم ، وبعدهم سيتم البدء في تطعيم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منع أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 من دخول الفصل في العام الدراسي الجديد ، مشيرةً إلى أنه سيُعزل في غرفة العزل بالمدرسة فورا ، على أن يتم استدعاء ولي امره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة

و في حالة الاشتباه في اصابة الطالب بـ كورونا ، يتم فورا عزله منزليا لمدة اسبوعين على الاقل ، مع ابلاغ الادارة التعليمية والادارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

وتقرر إلزام جميع المتواجدون في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بـ ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي ، ماعدا التلاميذ دون سن ال ١٢ سنة ، حيث أنهم غير ملزمون بـ ارتداء الكمامات في المدارس ، ويمكن ارتداء واقي الوجه “ الفيس شيلد ” .

وقامت وزارة التربية والتعليم بتوزيع كافة اجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كافة المدارس داخل المحافظات بواقع 2 جهاز لكل مدرسة مع ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية كافة الكواشف للتشغيل ، بالاضافة لتوفير مستلزمات التعقيم اللازمة للمدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون هناك في كل مدرسة زائرة صحية، وذلك في اطار تنفيذ الخطة الوقائية الموضوعة لمنع انتشار كورونا في المدارس.

نظام جديد لـ رابعة ابتدائي

يدرس تلاميذ 4 اتدائي هذا العام : (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

ويعتمد نظام التقييم لـ 4 ابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

وتتمثل أدوات التقييم في : 1- الاختبارات 2- المهام الأدائية 3- المواظبة على الحضور 4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر 5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

تنقسم الاختبارات إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

وبشان آليات تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، حدد القرار الوزاري عدة اعتبارات، وهي:

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من ١٠٠ درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.