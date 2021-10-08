عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: إكسبو 2020 دبي يناقش تحديات الاحتباس الحراري وجهود مواجهته

صدى البلد

بحث المسؤولون والخبراء المشاركون في أسبوع المناخ والتنوع الحيوي الذي ينظمه "إكسبو 2020 دبي" حتى 9 أكتوبر الجاري تحديات الاحتباس الحراري والجهود العالمية المبذولة في مواجهته.


بدأت فعاليات الجلسة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة - بعرض فيلم وثائقي حول التأثيرات السلبية للاحتباس الحراري في دول العالم، ودور الدول في مواجهة هذه الظاهرة البيئية.


وأكد محمد نشيد الرئيس السابق لمالديف - في مستهل كلمته - ضرورة أن يتحد العالم لمواجهة الاحتباس الحراري ووضع حلول فاعلة وناجعة لهذه المعضلة التي باتت تهدد كوكبنا، معربا عن إيمانه الشديد بقدرة العقول البشرية المبدعة في العالم على إيجاد حلول لهذه المعضلة وتمكين البشرية من العيش بأمان.


وأشار إلى أهمية المحافظة على الشعاب المرجانية في البحار والمحيطات لدورها المهم والفاعل في الحد من طاقة الأمواج وقوتها ومن ثم المحافظة على الشواطيء من التآكل والمحافظة على التوازن والتنوع الحيوي المطلوب".


ونوه إلى ضرورة بناء حواجز وسدود مائية لحماية سواحل كافة دول العالم من التآكل بفعل حركة الأمواج القوية"، موضحا أهمية هذه الحواجز والسدود في تحقيق الأهداف الآمنة التي يصبو إليها العالم في مواجهة معضلة تآكل الشواطيء على الرغم من التكلفة المادية العالية.


وأشار مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية الدكتور عبدالله المندوس إلى الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في عمليات تلقيح السحب وتأثيرات ذلك الإيجابية على الحالة المناخية داخل الدولة، مؤكدا أن الإمارات تستعين بأفضل الوسائل العالمية في إنجاز مثل هذه المهام العلمية.


وشدد على أهمية التكاتف العالمي لمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري ونشر التوعية اللازمة عبر كافة المؤسسات المعنية في الدول لتعريف الشعوب بشأن مخاطر هذه الظاهرة.


من جانبها، قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الدكتورة نوال الحوسني "إن قيادة دولة الإمارات تولي قضية الاحتباس الحراري أهمية قصوى نظرا لتأثيراتها الجسيمة في العديد من دول العالم"، مؤكدة أن الإمارات هي من أهم الدول المصدرة للطاقة المتجددة في العالم وليست فقط دولة منتجة للنفط.


وفي ختام الجلسة.. عرض فيديو حول أبرز الجهود الدولية لمكافحة الاحتباس الحراري بالإضافة إلى جهود بعض دول العالم لمنع تآكل شواطئها من خلال إنشاء السدود والحواجز.

ترشيحاتنا

الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يقوم بإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

وزير الأوقاف: الجهل والمغالطة أضرا بتجديد الخطاب الديني

إيران تعلن التوصل إلى "اتفاقات معينة" مع السعودية

قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر

دول أوروبية تطالب بإقامة أسوار وجدران لحماية حدود الاتحاد

خطيب المسجد الحرام: الطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان عقب صلاة الجمعة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

بعد زيادة البنزين.. وكيل خطة النواب: لا زيادة في أجرة المواصلات.. وأي متلاعب سيحاسب

منها زيادة تكلفة الخام.. البترول تكشف أسباب تعديل أسعار البنزين

رفع دعوى الحسبة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة "المحلل الشرعي"

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ