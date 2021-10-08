أمريكا تهدد إثيوبيا بالعقوبات وتحذرها من الأفعال الخطيرة

استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة

هدد مسؤولون أمريكيون إثيوبيا بفرض عقوبات إذا تأكد النبأ عن استخدام طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل أسلحة، بحسب شبكة CNN.

وأشار مسؤول أمريكي كبير، خلال مقابلة مع شبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية، إلى أن “هذه الادعاءات خطيرة للغاية، وقد تشكل انتهاكًا محتملاً لاتفاقية شيكاغو (بشأن الطيران المدني الدولي)، واستخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية التي تتعارض مع القواعد وفضح طائرات الركاب في جميع أنحاء العالم ”.

وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة لن تمتنع عن استخدام كل الأدوات التي لديها لوقف الصراع في إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن الصراع.

وتابع: “لدينا القدرة على فرض عقوبات ونحن مستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى التي لدينا ضد أولئك الذين يطيلون المأساة في تيجراي”.

وأشار مسؤول آخر إلى أن البيت الأبيض يدرس ما ورد في التقرير، مضيفًا أنه إذا كان هذا صحيحًا ، فهذه "مسألة مثيرة للقلق، وأن إثيوبيا تخاطر بسمعة شركات الطيران الوطنية".

وذكرت شبكة سي إن إن، أول أمس الأربعاء، أن السلطات الإثيوبية استخدمت طائرات الخطوط الجوية الوطنية لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا في الأشهر الأولى من الصراع في منطقة تيجراي، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة.