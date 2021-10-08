رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة: نهر النيل شريان الحياة الرئيسي فى مصر ولا بديل عنه

أكد كارل هيرمان جوستاف الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة “الامكاو” وزير الزراعة والمياه الناميبى، على أهمية المياه كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة بدول العالم، مشيرا إلى أن نهر النيل يعتبر شريان الحياة الرئيسى فى مصر والذى لا يوجد بديل عنه.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع غير العادي للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW)، الذي انعقد صباح اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، وشارك فيه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري.

كما طالب جوستاف، بتفعيل دور الامكاو فى تحقيق التعاون بين الدول الافريقية فى مجال ادارة المياه المشتركة.

ويعتبر المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة (AMCOW) الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الافريقي.

وقام الوزراء خلال الاجتماع بالتصديق على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو.

الجدير بالذكر انه تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو خلال يومى (٦-٧) أكتوبر ٢٠٢١ بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري ، حيث تم خلال الاجتماعات تقديم عروض تقديمية عن الاصدار الثانى لتقرير مراقبة تحقيق التزامات انجور Ngor والمتوقع تقديمه للوزراء خلال مؤتمر الصرف الصحى AfricaSan6 فى نوفمبر ٢٠٢١ ، وعرض عن التقدم المحرز في عملية مراقبة وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي (WASSMO) حيث أبدت مصر ترحيبها بتقديم الدعم الفنى لأى من الدول الافريقية فى مجال جمع البيانات لإعداد تقرير التقييم و المتابعة على مستوى القارة .

وتم عرض تقرير عن الانجازات الخاص بالامكاو لعام ٢٠٢٠ ومنتصف عام ٢٠٢١ حيث تم اطلاق المبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحي الأفريقية في يونيو ٢٠٢١ ، فضلا عن عرض التقدم المحرز في البرنامج الافريقي للمياه الجوفية ، كما تم تقديم عروض توضيحية عن الموارد البشرية وميزانية المجلس ، وسبل تقديم الدعم الفنى للدول الافريقية لرفع كفاءتها فى استخدام مواردها المائية ، ومناقشة العديد من الموضوعات الفنية والادارية الخاصة بالامكاو.