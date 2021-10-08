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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت أتمنى أن يلعب مجانا.. رئيس برشلونة يكشف كواليس جديدة في رحيل ميسي

صدى البلد

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن كواليس جديدة في رحيل الارجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الإسباني، لينضم إلى باريس سان جيرمان بسبب مشاكل برشلونة المالية مع الليجا.

وقال لابورتا في تصريحات لمحطة الإذاعة الكاتالونية “RAC1” إنه شعر بخيبة أمل من رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وعدم إصراره علي استكمال مسيرته مع الفريق الاسباني، مشيرا إلى أنه أتى وقت كان واضحا للطرفين أن الأمور باتت مستحيلة، و كانت هناك خيبة أمل من الجانبين".

وأضاف لابورتا  أن ميسي أراد البقاء ولكنهم وضعوا ضغطا كبيرا بسبب العرض الذي قدموه وأدركوا أنه في حال لم يبق، سيذهب إلى سان جيرمان مشيرا الي أنه نجح في التوصل الي اتفاق مع ميسي بتخفيض عقده بنسبة 50 في المائة  ولكنه قوبل بالرفض من رابطة الدوري الاسباني.

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كنت أتمنى أن يلعب مجانا

وأوضح لابورتا أنه كان يأمل أن يقوم ميسي بالتمسك باللعب في برشلونة وان يقول أنه سيلعب مجانا مع الفريق بدون أي رواتب ولكن هذا لم يحدث من جانب اللاعب الارجنتيني.

وتابع: "أملت في أن يبدل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانا. لأحببت ذلك لو حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب بمكانة ميسي القيام بذلك".

وأكد لابورتا أنه لم يستطع أن يطلب طلبا مثل هذا من ميسي ولكنه كان يتمنى أن يأتي من جانبه، مؤكدا أنه لو كان في مكانه كان سيطلب اللعب مجانا والاستمرار مع برشلونة.

وأكد لابورتا أن توقيع ميسي على صفقة جديدة مع برشلونة بأي قيمة كانت ستعرض الفريق لخطر الانهيار لذلك كان على ميسي أن يطلب اللعب مجانا مع الفريق الاسباني.

وقال لابورتا "حصلنا على نتائج التدقيق (الأربعاء) وكان الاستثمار في ليو ليعرضنا للخطر"، مشيرا أيضا إلى أن برشلونة قد يوقع على صفقة مع صندوق الاستثمار "سي في سي كابيتال بارتنرز".

وواصل لابورتا: "لسنا بحاجة إلى المزيد من الديون أتفهم أن أندية الدوري الإسباني تعاني. لم نستبعد أنفسنا من هذه العملية ولكن يتعين عليهم تغييرها. إنهم يحاولون إعادة صياغة الصفقة".

وانضم ميسي إلى  باريس سان جيرمان  في أغسطس الماضي بعدما قرر برشلونة عدم تجديد عقده نظرا لقوانين رابطة الدوري الإسباني الجديدة المتعلقة بسقف الرواتب.

واضطر الأرجنتيني ، الذي فاز بعشرة ألقاب في الدوري مع العملاق الكتالوني ، إلى الرحيل رغم اتفاقه على صفقة بقيمة 50٪ من عقده السابق.

ميسي لابورتا برشلونة رابطة الدوري الإسباني باريس سان جيرمان ليونيل ميسي

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