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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها حذف حسابك.. خطوات بسيطة لحماية بياناتك على الإنترنت

حذف بياناتك على الانترنت
حذف بياناتك على الانترنت

أحد أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها عند استخدامك لشبكة الإنترنت؛ هي الخصوصية، والتي تساعدك في حماية بياناتك ومعلوماتك التي تستخدمها عند تصفح أكثر من موقع على الإنترنت، لذا، إذا قررت إخفاء تواجدك على الإنترنت؛ سيتعين عليك حذف جميع مشاركاتك من صور وفيديوهات ومعلومات، وهو ليس أمرا سهلا.

 

وللتحكم في معلوماتك المتوفرة على شبكة الإنترنت، يمكنك القيام بذلك عبر خطوات بسيطة وهي كالاتي:

 

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اليوم.. حجب الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد وآيفون لهذا السبب

 

اولا: حذف بياناتك الشخصية من المواقع التي تجمع المعلومات:

 

تجمع بعض مواقع الويب بيانات المستخدمين وبيعها للشركات التي تدفع أكثر، وتقوم بجمع بيانات مثل الاسماء وارقام الهواتف، من بينها موقع Whitepages و MyLife ، لذلك سيتعين عليك باستمرار إزالة المعلومات الخاصة بك عبر مواقع الإنترنت.

 

ثانيا: مسح نتائج بحثك على الإنترنت:
 

يحتفظ محرك بحث جوجل بجميع معلوماتك بالاضافة الى سجل بحثك، وتخزين بعض معلوماتك مؤقتا، لذا كلما سنحت لك الفرصة؛ احذف سجلات بحثك على محرك بحث جوجل او معلومات التخزين المؤقتة.

 

ثالثا: حذف حسابات التواصل الاجتماعي:

 

تحوى حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من معلوماتك الشخصية، التي ينبغي ان تكون بعيدا عن وسائل التواصل، لذلك يتعين عليك الحذر أثناء تزويد هذه المنصات بالمعلومات الخاصة بك، او حذف هذه الحسابات في حال عدم  استخدامك لها.

 

رابعا: حذف بيانات التسوق:


عند استخدامك لخدمات التسوق عبر الانترنت وإضافة معلوماتك الخاصة ببطاقاتك الائتمانية، سيتوجب عليك حذف جميع حسابات التسوق الخاصة إلى جانب محو سجل التصفح وكلمات المرور وذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط.

الانترنت حذف المعلومات مواقع التواصل الاجتماعي إرتباط جمع المعلومات

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