مش مبسوطة وهدف نبيل .. تعرف على حكايات "زى القمر" و" ورا كل باب " اليوم

تستعد مسلسلات “زى القمر” و “وراء كل باب” لطرح حكايات جديدة بدءا من الغد ، السبت.

فى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الحكاية الجديدة المقرر عرضها.

هدف نبيل :



يعرض هذا الاسبوع على شاشة الحياة حكاية جديدة من مسلسل وراء كل باب ، والتى من المقرر ان تحمل أسم هدف نبيل ، ويشارك فى الحدوتة كل من الفنان صلاح عبد الله وعايدة رياض محمود البزاوى وشريف خير الله.

العمل تدور أحداثه فى إطار 5 حلقات فقط من إخراح مصطفى فكرى ، وتدور أحداثه فى إطار أجتماعى .

مش مبسوطة :

كما يتم يبدأ عرض حكاية “مش مبسوطة” والتي تعرض ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"؛ ويقوم ببطولتها الفنانتان داليا مصطفى وبشرى



حكاية "مش مبسوطة" يلعب بطوتها بجانب الفنانة بشرى و الفنانة داليا مصطفى والفنان أحمد سعيد عبدالغني، وهي تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج شيرين عادل.



وتدور أحداث حكاية مش مبسوطة فى إطار 5حلقات حول سيدتنان تعانى كل منهما من فكرة عدم السعادة فى حياتها الشخصية رغم ان كل منهما من طبقة إجتماعية مختلفة الى ان يلتقيان .