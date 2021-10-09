اعتزال سهير رمزي وحجابها وآخر زوج .. اعرف القصة كاملة بكل تفاصيلها

كشف الفنانة سهير رمزي، تفاصيل اعتزالها الفن، وقرارها ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار في عز شهرتها ولامعانها الفني.

وأضافت سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أنه :"كانت أمي تحضر درس دين في مسجد الحصري، وذهبت لها بعد أن حصلت على بعض الوقت من الراحة من تصوير احد الأعمال الفنية".



وتابعت الفنانة سهير رمزي، أنه :"بعد ما سمعت الدرس شعرت أن كل ما قيل في الدرس رسالة موجهة لي بشكل كامل، وقررت ارتداء الحجاب والاعتزال لاني قريبة من ربنا".

فيما أكدت الفنانة سهير رمزي، أنه سعيدة جدا في حياتها الزوجية مع زوجها علاء، مضيفة انها تعيش حياة زوجية مثالية مليئة بالفرحة والاحترام.

وأضافت الفنانة سهير رمزي، أنه :"من ساعة ماتجوزنا لحد دلوقتي أسلوبه ماتغير، هو هو نفس الشخص في أسلوبه وطريقته وأخلاقه وكرمه"، مستدركة أنه:"حقيقي "علاء" هدية من ربنا، وعايشة معاه حياة حلوه".

وحلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، أمس الخميس.

وتحدثت سهير رمزي، عن زيجاتها وعددهم، قائلة:" اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في أيدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت".

وتابعت:"مش فاكرة اتجوزت كام مرة وممكن يكونوا 10 مرات ولكن أهم حاجة كله بالحلال، وأخر زيجة الحمد لله عمرت".

وتحدثت سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب.