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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يبدأ في طرح أحدث مزايا الخصوصية لأجهزة آيفون

واتساب
واتساب

حصل مختبري الإصدارات التجريبية من تطبيق واتساب WhatsApp، على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS من آبل، على ميزة النسخ الاحتياطي المشفرة من طرف إلى طرف، بعد شهر تقريبا من إعلان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك Facebook، عنها.

وكما أفاد تقرير سابق نشره موقع WABetaInfo الموثوق به، أن شركة واتساب أصدرت ميزة النسخ الاحتياطي المشفر، بالإصدار التجريبي الذي يحمل الرقم 2.21.200.14، كي يستفيد هؤلاء المستخدمون من خاصية حماية البيانات الجديدة بما في ذلك مستخدمو آبل وفيسبوك وواتساب.

 

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واتساب يبدأ في طرح نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف لهواتف آيفون
 


ووفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، لاكتشاف ما إذا كنت أحد مختبري الإصدار التجريبي الذين سيحصلون على ميزة واتساب الجديدة، اتبع الخطوات التالية:


1. افتح إعدادات واتساب على هاتفك الآيفون.

2. اضغط على خيار الدردشات Chats، ثم النسخ الاحتياطي للدردشة Chat Backup.
 

3. من النسخ الاحتياطي للدردشة Chat Backup، قم بالتبديل إلى النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف End-to-end Encrypted Backup.

لذا ينصح موقع WABetaInfo المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة، مستخدمي هواتف آيفون بتعطيل النسخ الاحتياطي لأجهزتهم، لأنها لم تحصل على ميزة التشفير من طرف إلى طرف، ولكن بعد تمكينها اتبع الخطوات التالية:

1.افتح إعدادات هاتفك الآيفون، ثم انقر على اسم ملفك الشخصي .

2. اختر خيار iCloud، ثم انقر على خيار إدارة المتجر Manage Store، و 'النسخ الاحتياطي Backup.
 

3.مرر لأسفل للعثور على واتساب، وتعطيل النسخة الاحتياطية للتطبيق، وفي المرة التالية التي تستخدم فيها جهاز آيفون جديد، سيحتاج المستخدمون إلى “استعادة محفوظات الدردشة يدويا داخل واتساب”.

ميزة واتساب الجديدة


وعن ميزة الخصوصية والأمان الجديدة، قال “مارك زوكربيرج” عنها نضيف طبقة أخرى من الخصوصية والأمان إلى واتساب، فإن خيار التشفير من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية التي يختار الأشخاص تخزينها في خدمتي Google Drive من جوجل أو iCloud لآبل، هو أول خدمة مراسلة عالمية في هذا النطاق لتقديم رسائل مشفرة ونسخ احتياطي من طرف إلى طرف، وكان الوصول إلى هناك تحديا تقنيا صعبا يتطلب إطارا جديدا تماما للتخزين الأساسي والتخزين السحابي عبر أنظمة التشغيل.

ميزة واتساب الجديدة
واتساب WhatsApp هواتف آيفون مارك زوكربيرج ميزة النسخ الاحتياطي المشفرة الخصوصية شركة فيسبوك

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