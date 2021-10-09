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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدف عمر مرموش..السفارة الألمانية تهنئ منتخب مصر بالفوز على ليبيا| شاهد

عمر مرموش
عمر مرموش

هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة ، المنتخب المصرى على الفوز على منتخب ليبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

 

ونشرت  السفارة الألمانية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” وكتبت :" هل تعلم ان اللاعب المصري #عمر_مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتجارت الألماني و أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر . 
 

وتابعت : "  نحن فخورين دايما ب #التعاون_الألماني_المصري 
نهنئ #المنتخب_المصري بفوزه علي المنتخب الليبي و نتمنى له كل التوفيق ". 

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ربنا يكملها بالصعود.. تريزيجيه يعلق على فوز منتخب مصر أمام ليبيا.. شاهد

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أحمد موسي يحتفل بفوز منتخب مصر على ليبيا وتصدر المجموعة.. شاهد

 

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

 

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.

منتخب مصر عمر مرموش الدوري الألماني تريزيجيه السفارة الألمانية كأس العالم شتوتجارت

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