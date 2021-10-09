بعد هدف عمر مرموش..السفارة الألمانية تهنئ منتخب مصر بالفوز على ليبيا| شاهد

هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة ، المنتخب المصرى على الفوز على منتخب ليبيا ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ونشرت السفارة الألمانية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” وكتبت :" هل تعلم ان اللاعب المصري #عمر_مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتجارت الألماني و أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر .



وتابعت : " نحن فخورين دايما ب #التعاون_الألماني_المصري

نهنئ #المنتخب_المصري بفوزه علي المنتخب الليبي و نتمنى له كل التوفيق ".

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.