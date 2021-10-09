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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تجري زيارة مهمة إلى روسيا

فيكتوريا نولاند
فيكتوريا نولاند

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، ستلتقي في 11 أكتوبر الجاري بموسكو مسؤولين روس رفيعي المستوى.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "ستنطلق نولاند في 11 أكتوبر إلى موسكو من أجل لقاء مسؤولين رفيعي المستوى ومناقشة مجموعة من مشاكل ثنائية، إقليمية ودولية".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية زيارة نولاند لروسيا في فترة 11-13 أكتوبر، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تلتقي مع مسؤولين من وزارة الخارجية الروسية إلى جانب مسؤولين آخرين.

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ومن المتوقع أن تتناول الزيارة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفي مقدمتها أفغانستان وإمدادات الطاقة إلى أوروبا.

نولاند الخارجية الأمريكية موسكو روسيا الخارجية الروسية

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