السبت المقبل.. عقد امتحانات القبول للطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن موعد عقد امتحانات القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المدمج للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م، والذي تقرر له السبت القادم الموافق ١٦ من أكتوبر الجاري.

وقال "عبد الخالق"، أن امتحانات القبول تعقد للطلاب الجدد تمهيدََا لقبولهم فى مختلف برامج التعليم المدمج، والتى تضم تخصص علوم الأعمال بكلية التجارة، وكذلك تخصصات النشر والحفظ الرقمي، اللغة الإنجليزية، علم النفس، الدراسات التاريخية.

وعلم الاجتماع التطبيقي بكلية الآداب، بالإضافة إلى برنامج الدراسات العربية والإسلامية بكلية دار العلوم، وبرنامج الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة بكلية التربية.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، أن اختبار القبول عبارة عن 48 سؤالاً فى مبادئ اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، على أن تكون مدة الاختبار ساعة واحدة ونظام الحل هو الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام البابل شيت.

ولفت إلى ضرورة إحضار البطاقة الشخصية للطالب وصورة منها، واستمارة حجز اختبار القبول وصورة منها، ومشيراً إلى أنه في حالة اجتياز المتقدم إختبار القبول بنجاح بعد إعلان النتيجة، لابد من الحضور إلى المركز لاستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم خلال فترة التسجيل المعلنة على الموقع الرسمى للمركز.