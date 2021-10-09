عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تغييرات كبيرة تجريها آبل على هاتفها الأصغر حجما iPhone SE3

هاتف iPhone SE
هاتف iPhone SE

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير أحدث إصداراتها منخفضة التكلفة والمعروفة باسم iPhone SE، والذي أشارت بعض التقارير أن الشركة الأمريكية قد تتخلى عن إنتاج هذا الطراز.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستجرى آبل بعض التغييرات والتحسينات على هاتفها المصغر iPhone SE،  وقد أوضحت مدونة Macotakara اليابانية، بعض التفاصيل المهمة حول طراز آبل القادم.

 

للمرة الثانية .. شاهد إنتل تحاول "كسر سحر" منتجات آبل

آبل تطرح سلسلة آيفون 13 وساعة Watch Series 7 للبيع في أكثر من 30 دولة

 

آبل تزود هاتف iPhone SE 3 بتقنية 5G


ووفقا للتقرير الجديد، فإن آبل ستزود إصدار iPhone SE، باتصال شبكات الجيل الخامس 5G إلى جانب بعض التحسينات على الهاتف من الداخل، ولكنه سيعيد استخدام تصميم iPhone SE (2020) في هذا الإصدار.


ويعني هذا أن الإصدار القادم من هاتف iPhone SE، سيأتي بشاشة من نوع LCD، وبقياس 4.7 بوصة، مع وجود حواف سفلية وعلوية ملحوظة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر بصمة إصبع TouchID ضمن مجموعة أزرار الصفحة الرئيسية الموجودة في نفس هيكل الألمنيوم القديم.


وأيضا من التغييرات القادمة على الجيل الثالث iPhone SE، أشار التقرير إلى هاتف آبل الأصغر حجما سيعمل بواسطة معالج الشركة الأحدث A15 Bionic، ومودم كوالكوم Snapdragon X60 5G، وهي إمكانات التشغيل المخصصة لسلسة آيفون 13.


ويشير التقرير إلى أن آبل ستبدأ إنتاج هاتف iPhone SE3، في ديسمبر 2021، على أن يتم الإعلان عنه في الربع الثاني من عام 2022.

آبل iPhone SE الجيل الخامس 5G Apple سلسلة آيفون 13 هاتف iPhone SE3

موضوعات متعلقة

يبدأ طرح 13 أكتوبر.. وان بلس تعلن عن مواصفات هاتف OnePlus 9RT

ريلمي تعمل على تطوير جهاز GT آخر بمعالج Dimensity 1200

شاومي تزود هاتف Redmi Note 11 Pro بتقنية خارقة

للمرة الثانية .. شاهد إنتل تحاول "كسر سحر" منتجات آبل

ترشيحاتنا

دائمًا يغلبني النوم وأنا أصلي فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط رياح بالقاهرة

التعليم تكشف ضوابط التعامل مع المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا في المدارس

الأولى عالميا.. الإمارات تتفوق على أمريكا وسويسرا في جودة الطرق

التخطيط : 93.8 مليار جنيه استثمارات التعليم والجامعات الجديدة بخطة 2021/2022

شرط وحيد يفصل إعلان الأهلي السعودي التعاقد مع حمدي النقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا.. شاهد

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

اﻟﻤﺰﻳﺪ