تغييرات كبيرة تجريها آبل على هاتفها الأصغر حجما iPhone SE3

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير أحدث إصداراتها منخفضة التكلفة والمعروفة باسم iPhone SE، والذي أشارت بعض التقارير أن الشركة الأمريكية قد تتخلى عن إنتاج هذا الطراز.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستجرى آبل بعض التغييرات والتحسينات على هاتفها المصغر iPhone SE، وقد أوضحت مدونة Macotakara اليابانية، بعض التفاصيل المهمة حول طراز آبل القادم.

آبل تزود هاتف iPhone SE 3 بتقنية 5G



ووفقا للتقرير الجديد، فإن آبل ستزود إصدار iPhone SE، باتصال شبكات الجيل الخامس 5G إلى جانب بعض التحسينات على الهاتف من الداخل، ولكنه سيعيد استخدام تصميم iPhone SE (2020) في هذا الإصدار.



ويعني هذا أن الإصدار القادم من هاتف iPhone SE، سيأتي بشاشة من نوع LCD، وبقياس 4.7 بوصة، مع وجود حواف سفلية وعلوية ملحوظة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر بصمة إصبع TouchID ضمن مجموعة أزرار الصفحة الرئيسية الموجودة في نفس هيكل الألمنيوم القديم.



وأيضا من التغييرات القادمة على الجيل الثالث iPhone SE، أشار التقرير إلى هاتف آبل الأصغر حجما سيعمل بواسطة معالج الشركة الأحدث A15 Bionic، ومودم كوالكوم Snapdragon X60 5G، وهي إمكانات التشغيل المخصصة لسلسة آيفون 13.



ويشير التقرير إلى أن آبل ستبدأ إنتاج هاتف iPhone SE3، في ديسمبر 2021، على أن يتم الإعلان عنه في الربع الثاني من عام 2022.