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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة أسوان" توقع الكشف الطبى المجاني على 1984مواطن بقرية السلسلة في كوم أمبو

جانب من أعمال القوافل
جانب من أعمال القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو .

وأكد محافظ أسوان على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت على مدار يومين داخل قرية السلسلة حيث نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 1984 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالمتابعة الدورية والمراجعة المستمرة للحالة الفنية لأسطول السيارات والحافلات التابعة للحملة الميكانيكية للمحافظة لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وذلك في إطار السعي الجاد للحفاظ على الممتلكات العامة وخاصة المعدات والسيارات .

وفى هذا الصدد قام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بتفقد المعدات والمركبات أثناء إصطفافها أمام مبنى ديوان عام المحافظة للإطمئنان على الكفاءة الفنية لمختلف مكوناتها حتى يتسنى القيام بأداء كافة المهام والواجبات المطلوبة على الوجه الأكمل ضمن منظومة العمل داخل الديوان العام .

وشدد السكرتير العام أثناء لقاءه بسائقى الحملة الميكانيكية على ضرورة الحفاظ على المعدات ، مع إجراء التحاليل الدورية لهم ، والتنبية المستمر للإلتزام التام بمواعيد العمل والسرعات المقررة من أجل الحفاظ على سلامتهم ، وكذا سلامة المركبات التي يستقلونها .

كما وجه حازم عزت مسئولى الحملة الميكانيكية والفنيين بأنه سيتم بشكل دوري تنظيم هذا الأصطفاف للمتابعة الفنية المتواصلة للمعدات والمركبات وتوافر المستلزمات الضرورية بها لإستخدامها في حالة الطوارئ وذلك من أجل عملها بالكفاءة المطلوبة ، مع أهمية حصر السيارات والمركبات التى تحتاج إلى إجراء أعمال الصيانة بها للقيام برفع كفاءتها لتحقيق الجودة المطلوبة لها وبما يساهم في إستقرار منظومة العمل على أكمل وجه .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، وأيضاً إستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، وكذا سيارات التاكسى وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار .

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