لا يتأثر بالنوات.. رئيس ميناء دمياط: نعمل طوال العام دون توقف

قال اللواء وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن ميناء دمياط يضم 7 محطات، يتداولون جميع البضائع، أولهم محطة الغاز والبتروكيماويات، والتي تحتوي على 3 شركات بداخلها.



واستطرد "وليد عوض" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: ميناء دمياط يمتلك العديد من المميزات، أهمها قربه من قناة السويس، منوها بأن الميناء لا يغلق سوى 23 ساعة على فترات متقطعة خلال النوات.

وأكد أن الميناء لا يتأثر بالنوات، ولذلك لا يتم إغلاقه إلا ساعات قليلة، منوها بأن الميناء يمتلك شبكة للنقل النهري والسكك الحديدية والبرية.

ولفت إلى أن الميناء يستهدف إقامة مشروع جديد لنقل غاز البوتجاز بمواسير تحت الأرض، بداية من محافظة دمياط وحتى محافظة الغربية.