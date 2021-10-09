نشرة أخبار العالم.. وفاة أول رئيس إيراني.. الإمارات تعتمد المبادئ العشرة للـ 50 عاما القادمة.. بيان من الرئاسة التركية حول صحة أردوغان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

أُتهم بالخيانة وعدم الكفاءة.. وفاة أول رئيس لإيران في منفاه بفرنسا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بوفاة أول رئيس جمهورية بعد الثورة في إيران، أبو الحسن بني صدر، في أحد مستشفيات باريس عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وكان بني صدر قد ترك منصبه هاربا إلى فرنسا بعد اتهامه بالخيانة وعدم الكفاءة من قبل سلطات الثورة في الأعوام الأولى من الحرب الإيرانية العراقية، وكان يعتبر أحد أقطاب المعارضة الإيرانية في المنفى منذ ذلك الحين.

وذكرت عائلة بني صدر في بيان: ‌ "بأسف لا ينتهي وقلب مليء بالأسى نبلغ الشعب الإيراني الشريف وفاة السيد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب بعد ثورة فبراير 1978، وذلك في 9 أكتوبر 2021، حيث "بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبتري في باريس، لحق بالرحمة الإلهية".

فرنسا تعلن مقتل قائد مجموعة أنصار الإسلام في مالي

أعلنت قوة برخان الفرنسية المناهضة للمتشددين في منطقة الساحل يوم الجمعة أنها قتلت في مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو أحد القياديين المهمين في جماعة مسلحة متشددة متخصصة في زرع الألغام اليدوية الصنع.

وقالت القوة إنها نجحت في تحييد أومارو موبو مودي الذي وصفته بأنه قائد شبكة من زارعي العبوات الناسفة، في منطقة هومبوري خلال عملية بالتنسيق مع القوات المسلحة المالية والأمريكية. وتستخدم القوة كلمة ”تحييد“ لتأكيد مقتل الهدف.

وقالت برخان إن أومارو موبو مودي كان قائدا مهما لمجموعة أنصار الإسلام، مرتبطا بشكل مباشر بجعفر ديكو أمير المجموعة، وعمل في منطقة ”آر ان 16“ (الطريق الوطني 16) بين جوسي وجاو، وأشرف خصوصا على زرع العبوات الناسفة اليدوية الصنع“، السلاح المفضل للمتطرفين.

الإمارات تعتمد المبادئ العشرة للدولة للخمسين عاما القادمة

أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، قرارا بشأن اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاما القادمة.

ونص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وتمثل المبادئ العشرة مرجعاً لجميع المؤسسات في دولة الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

بعد الحديث عن مرضه.. الرئاسة التركية تصدر بيانا حول صحة أردوغان

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم السبت، بيانا حول الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أسبوع كامل من تداول أخبار حول مرضه.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أنه في الآونة الأخيرة، كتب ستيفن إيه كوك، أحد كبار الصحفيين، أن حالة أردوغان الصحية تزداد سوءا وقد لا يكون في السلطة في عام 2023.

وقال “كوك” في مقال نشر بمجلة "فورين بوليسي": "قد يكون أردوغان ضعيفا بالفعل قبل عام 2023 ولكن ليس بالطريقة التي يفكر بها معظم الناس، ولكن لأسباب مختلفة هناك دلائل على أنه قد يكون مريضا لدرجة لا تسمح له بالترشح للانتخابات، ظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو في الأشهر الأخيرة حيث لا يبدو الزعيم التركي جيدا جدا".

من جهته رد مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على هذا الادعاء بعد أسبوع بالضبط، حيث نفى ما تردد عن أردوغان بأنه "مريض".

وزير لبناني : مصر والأردن لديهما رغبة صادقة في مساعدتنا

التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، واطلع على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان، لاستجرار الطاقة الكهربائية إلى البلاد عبر الأردن وسوريا.

وحول هذه المحادثات، قال وليد فياض: "لمست رغبة صادقة في الإسراع في استجرار النفط والغاز إلى لبنان، والبنك الدولي عازم على تقديم كل التسهيلات اللازمة".

واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

تسريبات باندورا تهدد بعزل رئيس دولة ووضعه في السجن.. ما القصة؟

دافع الرئيس التشيلي “سيباستيان بينيرا”، عن نفسه نافيًا كل الأقاويل التي تطاله بسبب أوراق باندورا، موجهًا نقده لقرار الإدعاء العام في تشيلي بفتح تحقيق ضده بشأن ما يدور حوله في ملفات باندورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وفي رده على الاتهامات التي تطاله ، قال بينيرا: "لا نشارك القرار الذي أعلنه مكتب المدعي العام ببدء تحقيق في القضية التي كانت معروفة بالفعل ونظرت فيها المحكمة".

ذكر بينيرا محاولًا التملص من التهم التي وجهتها له تسريبات باندورا حول منجم هام في البلاد بأنه جرى التحقيق فيما نسب حول واقعة المنجم من قبل ولم يظهر حوله شئ، قائلًا :"إن مكتب المدعي العام والمحاكم في عدة حالات قاموا بالتحقيق بالفعل في ظروف بيع منجم "دومينجا"، ولديهم جميع البيانات المتعلقة بشروط الصفقة، وأنهم لم يعثروا على مادة "الجريمة"، وبالتالي فلا شئ يدين تصرف بينيرا وفق زعمه ودفاعه عن نفسه.

البلاد تدخل في العتمة.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل في لبنان

ذكرت قناة “إن.بي.إن” اللبنانية، اليوم السبت، أن شبكة الكهرباء في لبنان انفصلت بشكل كامل، وقد دخلت البلاد في العتمة خصوصاً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت.

وأفاد موقع لبنان 24، نقلا عن مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" قولها ، إنّ "معمل الزهراني أطفأ محركاته، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب نفاد المازوت لديه"، مشيرة إلى أنّ "إنتاج المؤسسة انخفض من 350 ميجاوات إلى 200 ميجاوات حالياً".

وأوضحت المصادر أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان عملت مؤخراً على تشغيل معمل المولدات العكسية في الذوق الذي يعطي قرابة 190 ميجاوات، كما أنه من المقرر يوم غدٍ تشغيل معمل المولدات العكسية في الجية الذي يعطي قرابة 78 ميجاوات".

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم غد (الأحد)، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

وحسب صحيفة عكاظ كشفت الوزارة أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه، علماً أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

