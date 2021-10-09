السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم غد (الأحد)، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

وبحسب صحيفة عكاظ كشفت الوزارة أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه، علماً أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفايروس كورونا.

وأوضحت أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.