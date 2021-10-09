عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم غد (الأحد)، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

وبحسب صحيفة عكاظ كشفت الوزارة  أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه، علماً أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفايروس كورونا.

وأوضحت أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

السعودية.. السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجمات الحوثيين على مطار الملك عبدالله

بعد السماح بسفر الأقل من 18 عاما.. 200 ألف شخص يعبرون من السعودية للبحرين 

 

السعودية وزارة الحج والعمرة السعودية تصاريح أداء العمرة والصلوات المسجد الحرام

موضوعات متعلقة

السعودية.. السفارة الأمريكية بالرياض تدين هجمات الحوثيين على مطار الملك عبدالله

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبد الله في السعودية

ترشيحاتنا

لقطات من تفقد الرئيس السيسي أجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية.. شاهد

نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بروما

انفوجراف.. مجلس الوزراء ينشر أرقاما عن المرأة المصرية والتنمية البشرية

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

يهدم الشخصية.. استشاري نفسي يحذر من مشاهدة مسلسل لعبة الحبار Squid Game

رئيس الوزراء يواصل جولته بمنطقة مصر القديمة لتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

ماذا يقرأ في صلاة الفجر بعد سورة الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ