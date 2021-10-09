أخبار الفن.. ختام فعاليات مهرجان المسرح القومي.. نقل جثمان الفنان عبد الرحمن عبد الله‎‎ إلى السودان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية:

حسين الجسمي فى ذكرى نصر أكتوبر: اليوم المشاعر حاجة تانية لأننا بنشترك في حب مصر



بكلمات ومشاعر مشتركة اجتمعت في حب مصر، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً في القاهرة بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في فندق الماسة مدينة نصر، بحضور نخبة كبيرة من مختلف الجنسيات المصرية والعربية وعدد من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، متنقلاً بين عدد كبير من الأغنيات الوطنية والعاطفية والإجتماعية التي حملت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الحاضر وذلك مساء يوم 7 أكتوبر 2021.

بفستان أنيق.. منى زكي تواصل إبهار متابعيها



نشرت الفنانة منى زكى صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وظهرت منى زكي فى الصور بفستان يجمع بين اللونين الأبيض و الأسود واعتمدت مكياج جذاب.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

بهاء الدين محمد: أنا ضد نزول أغنية قال فاكرينك لـ عمرو دياب في ألبوم

أكد الشاعر بهاء الدين محمد، إنه ضد نزول أغنية “قال فاكرينك” للفنان عمرو دياب، في ألبومه الغنائي وأن الأغنية نجاحها في غنائها بالحفلات.

نقل جثمان الفنان السوداني عبد الرحمن عبد الله‎‎ إلى كردفان



توفي الفنان السوداني عبد الرحمن عبد الله‎‎، أمس الجمعة وذلك بعد صراع مع المرض، وتم نقل جثمانة الساعات الماضية من مصر إلى السودان لدفنه هناك.

المهرجان القومى للمسرح المصري يؤجل جائزة تصويت الجمهور للعام المقبل



قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل ، تأجيل جائزة تصويت الجمهور لأفضل عرض مسرحي إلي الدورة المقبلة.

ثراء جبيل تواصل تصوير أحداث حكاية مدد من مسلسل نحو الظلام



تواصل الفنانة ثراء جبيل، تصوير أحداث حكاية "مدد" من مسلسل “نحو الظلام”، ومن المفترض الانتهاء من تصوير الحكاية خلال الأيام القليلة القادمة.

اليوم .. ختام فعاليات مهرجان المسرح القومي



يختتم مهرجان المسرح القومي، فعالياته اليوم السبت بحفل مقام على المسرح الكبير بدرا الاوبرا المصرية ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن بعدما شهن حفل الافتتاح نجاح كبير.