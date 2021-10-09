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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصور جديدة.. محمد صلاح يواصل الاحتفال بفوز الفراعنة وتصدر المجموعة

محمد صلاح
محمد صلاح

احتفل الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، بفوز المنتخب الوطنى على نظيره الليبى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد برج العرب،

 

ونشر محمد صلاح عبر "انستجرام" صور من اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش، وذلك فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.


وتصدر منتخب مصر  مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.


و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

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IMG_٢٠٢١١٠٠٩_١٥١٩٥٠
IMG_٢٠٢١١٠٠٩_١٥١٩٣٨
IMG_٢٠٢١١٠٠٩_١٥١٩٣٨
محمد صلاح ليفربول الانجليزي المنتخب الوطني منتخب مصر ستاد برج العرب تصفيات أفريقيا مباراة منتخب مصر

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