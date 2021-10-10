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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 10- 10- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-10-2021؛ بعد ان انخفض أمس بمتوسط جنيهين علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 660 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين المشغولات الذهبية نحو 770 جنيها .


بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 880 جنيها. 


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 513 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب 6160 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.4 ألف جنيه و كيلو الذهب 880 ألف جنيه.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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