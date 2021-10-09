خاطبة: البنات يرغبن في عريس غني والرجل يفضل الجمال.. فيديو

قالت الخاطبة سهير منصور، إنها تعمل كـ مديرة علاقات عامة وعملها في مجال الخاطبة قائم على علاقات كثيرة وطيبة.

وأضافت سهير منصور في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة " صدى البلد ": "أعمل على إحداث حالة توافق بين الرجل والمرأة كي يستمر مشروع الزواج بينهم".

وتابعت سهير منصور: "أي رجل أو سيدة تأتي لي تكون على ثقة بقدرتي على اختيار شريك الحياة المناسب له أو لها ".

وأكملت سهير منصور:" أقوم بإجراء مقابلات مع من يرغب في الزواج سواء كان رجل او امراة، واتعرف على كل ما يفكر فيه الشخص ويرغب في تواجده في شريك الحياة ".

ولفتت سهير منصور: "أقوم بالاستعلام عن الفرد الذي يرغب في الزواج كي أعمل على إيجاد شريك الحياة المناسب له"، مضيفة: "مستمرة في عملي كـ خاطبة منذ 20 عاما وبقالي 9 سنوات على السوشيال ميديا، ونسب الانفصال في الحالات التي نجحت في إيجاد شريك الحياة لها قليلة".

وتابعت سهير منصور :" البنات أكثر طلبا لـ شريك الحياة وفي بنات لا مانع لها بأن تكون زوجة ثانية ، مضيفة:" دلوقتي بلاقي عريس يطلب عروسة يكون عندها شقة، ولكن أغلب طلبات الرجال هو البحث عن عروسة جميلة وحسنة المظهر ومستوى اجتماعي وتعليم عالي، بينما معظم البنات يبحثن عن عريس غني".