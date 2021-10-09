في حالات معينة.. هانى الناظر يكشف خطورة كريمات تفتيح البشرة

حذر الدكتور هانى الناظر ، استشارى الأمراض الجلدية ،من استخدام كريمات التفتيح التى تقبل على شرائها العديد من الفتيات رغبة منهن فى تبييض بشرتهن معقبا "ده تخريف "



وأوضح هاني الناظر ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن استخدام كريمات التفتيح لها تأثير ضار على البشرة خاصة انها مركبات كيمائية ، لافتا إلى هناك حالات معينة يسمح فيها باستخدام كريمات التفتيح .



وأشار هانى الناظر إلى أن كلف الحمل ، البهاق من الامراض التى تستلزم وضع كريمات تفتيح للبشرة بتركيزات من مواد معينة لتوحيد لون البشرة ، لافتا إلى أن هناك أمراض معدية ولكن بنسب قليلة نتيحة الاصابة بأنواع من البكتيريا ، الفطريات ، الفيروسات .

يذكر ان الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية قد حذر فى تصريحات سابقة من 3 عادات غذائية ضارة بالصحة ومنها الاكثار من تناول السكر والحلويات المصنعة ، الاكثار من تناول الملح والمخللات ، تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة مساءً