شاهد فعاليات ختام المهرجان القومي للمسرح.. صور

يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعاليات دورته الرابعة عشرة اليوم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، ويخرج حفل الختام المخرج المسرحي إسلام إمام، ويقدمه الفنانان عابد عناني وخالد كمال.

وقال المخرج إسلام إمام أن الافتتاحية بحفل الختام تحمل عنوان " الجائزة الكبرى " وهي عن ممثلة موهوبة تنجح في القيام بدورها ببراعة وتقدم بطولة الافتتاحية الفنانة إيمان غنيم ؛ فيلتف الجمهور حولها في احتفاء و تقدير، أما عن اختيار خالد كمال وعابد عناني لتقديم حفل الختام فجاء لكونهما من أبناء المسرح الذي كان سببا في نجوميتهما في التليفزيون والسينما وهما بالمناسبة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركا من قبل بالمهرجان وحصلا علي جوائز من خلاله .

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري تصمم استعراضاته شيرين حجازي والديكور لمحمد الغرباوي والموسيقى لهشام جبر والازياء لمروة عودة ، والأشعار لطارق علي

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.