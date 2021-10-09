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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد فعاليات ختام المهرجان القومي للمسرح.. صور

القومي للمسرح
القومي للمسرح

يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعاليات دورته الرابعة عشرة اليوم  بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، ويخرج حفل الختام المخرج المسرحي إسلام إمام، ويقدمه الفنانان عابد عناني وخالد كمال.

وقال المخرج إسلام إمام أن الافتتاحية بحفل الختام تحمل عنوان " الجائزة الكبرى " وهي عن ممثلة موهوبة تنجح في القيام بدورها ببراعة وتقدم بطولة الافتتاحية الفنانة إيمان غنيم ؛ فيلتف الجمهور حولها في احتفاء و تقدير، أما عن اختيار خالد كمال وعابد عناني لتقديم حفل الختام فجاء لكونهما من أبناء المسرح الذي كان سببا في نجوميتهما في التليفزيون والسينما وهما بالمناسبة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركا من قبل بالمهرجان وحصلا علي جوائز من خلاله .

أخبار الفن.. ختام فعاليات مهرجان المسرح القومي.. نقل جثمان الفنان عبد الرحمن عبد الله‎‎ إلى السودان

اليوم .. ختام فعاليات مهرجان المسرح القومي

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري تصمم استعراضاته شيرين حجازي والديكور لمحمد الغرباوي والموسيقى لهشام جبر والازياء لمروة عودة ، والأشعار لطارق علي

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.

دار الأوبرا سمير غانم مهرجان المهرجان القومي للمسرح ختام المهرجان القومي للمسرح

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