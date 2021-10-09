حقيقة تعرض مركز انتخابي في العراق لـ هجوم صاروخي

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تعرض أي مركز انتخابي للاستهداف في كركوك.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت أن مركزا انتخابيا في كركوك تعرض لهجوم بهاون دون أي إصابات.

وأعلن العراق إغلاق المطارات والمنافذ البرية بدءا من مساء اليوم استعدادا لإجراء عملية الاقتراع العام غدا.

قالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق إنه "تقرر إغلاق المنافذ الحدودية في التاسعة مساءً اليوم على أن تفتتح في الساعة 6:00 صباح يوم 11 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن "مطارات (بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، البصرة) ستغلق أيضاً من الساعة التاسعة مساء اليوم ويعاد فتحها في الساعة 6:00 صباح يوم 11 أكتوبر.

وفى ذات السياق، أكدت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم السبت، عدم وجود أي حظر للتجوال داخل المحافظات يوم غد.

فيما أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق توضيحاً بشأن الأنباء المتداولة حول تغيير طاقم الأمن والمكان المخصص لجمع الصناديق، فيما أشارت الى إكمال الاستعدادات لانتخابات يوم غد.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأنباء المتداولة بشأن تغيير طاقم الأمن والمكان المخصص لجمع الصناديق، غير صحيحة".

وأشار أن "اللجنة الأمنية عملت منذ شهور عديدة على تهيئة المواد اللوجستية للمخازن، ونصب كاميرات ،وتحصينها أمنياً واختيار مواقع ملائمة محصنة بعيدة عن تدخل العصابات أو الإرهاب".