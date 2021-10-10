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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصعيدي الفصيح يروج للمنتجات الوطنية.. ماذا قال صاحب «الطفاية دي» لرئيس الجمهورية؟

صدى البلد

من 3 أسابيع، انتشر فيديو من داخل أحد قطارات الصعيد، لأحد الباعة يعرض بضاعته مصرية الصنع بفصاحة أذهلت وأضحكت الركاب في آن واحد، حيث نادى على بضاعته بطريقة مختلفة ومميزة، بقوله: “الطفاية دي.. الطفاية دي.. الطفاية دي”، وهو ما دفع الركاب للرد: "مالها يا عم الطفاية بتاعتك دي"، ليبدأ الرجل في شرح فوائد الطفاية والألعاب التي يحملها، وأهمها أنها صناعة مصرية، معددا مزايا المنتج المصري عن الصيني، وأهمية ذلك للاقتصاد الوطني، بتلقائية وبساطة، ملقيا أبياتا من الشعر العفوي البسبط، ليتحول الفيديو بين عشية وضحاها إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصل الحكاية بدأت من قنا

أيوب القاضي

انتشر الفيديو انتشارا كبيرا، وبدأ رواد السوشيال ميديا البحث عن معلومات حول البائع الفصيح، الذي يعرض بضاعته بحب وطني، مرددا “تحيا مصر” كما ينهي الرئيس عبد الفتاح السيسي خطاباته.
اسمه "أيوب القاضي"، شاب مصري من قرية البحثية في نجع حمادي محافظة قنا، بدأ في الترويج لبضاعته مصرية الصنع في القطارات بنزعة وطنية، لإحلال المنتج المصري بدلا من الصيني، وبسعر في متناول الجميع.

الطفاية دي

مكافأة الحكومة لصاحب "الطفاية دي"

بعد انتشار الفيديو، منحت الحكومة أيوب القاضي قرضا لإنشاء ورشة لتنفيذ مشروعه في صناعة التحف والأنتيكات والطفايات، واستثمر أيوب الفرصة وراح يجد ويعرق لتكبير مشروعه حتى جاءت المفاجأة.
 

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المفاجأة.. أيوب القاضي وجها لوجه أمام الرئيس

شاء القدر أن يجد "أيوب" نفسه واقفا أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يستعرض "شغل إيده" أمام كبار مسئولي الدولة، وسط أكثر من 1500 عارض في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في مركز مصر للمعارض الدولية، حيث تحدث معه الرئيس. 

واستطاع أيوب بطريقته المميزة رسم البسمة على وجه الرئيس السيسي، الذي تفقد أجنحة معرض "تراثنا"، الذي يعتبر أكبر ملتقى إقليمي للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية؛ لدعم الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة، في إطار دعم الدولة للشباب ومشروعاتهم المتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرضها وتسويقها.

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"السيسي" يضاعف المكافأة لسيدة معيلة

خلال الجولة، سلم الرئيس السيسي، جوائز مالية لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية، المشروع الأول كان لسيدة من محافظة الفيوم، وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه، والجائزة الثانية كانت لسيدة من محافظة سوهاج قيمتها 30 ألف جنيه، رفعها الرئيس عندما علم أنها تعول 8 أطفال، والجائزة الثالثة فاز بها شاب من محافظة الغربية.


وافتتح المعرض رسميا للجمهور، بداية من اليوم، الأحد، حتى 15 أكتوبر من 11 صباحاً إلى 10 مساءً. 

 

وزارة الصناعة تدعم القاضي

من جانبها، أشادت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالشاب أيوب القاضي، خلال لقائها معه أثناء مشاركتها في معرض تراثنا للحرف اليدوية، حيث حرصت الوزيرة على لقاء القاضي، وأشادت بكفاحه وقيامة بصنع منتجات يدوية خالصة، وبيعها للمستهلك بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، وقالت: “أيوب ده كلامه يدرس”.

ووفقا لما جاء على لسان "القاضي" عبر صفحته على "فيس بوك": أن جملة الوزيرة وسام يعتز به وسيظل يضعه فوق صدره، مضيفا بنفس أسلوبه: «سيادة الوزيرة دى.. سيادة الوزيرة دى.. سيادة الوزيرة دي: ربنا يبارك فيها ويحفظها أنا مشفتش فى حياتى وزيرة متواضعة وأخلاق عالية زى معالي وزيرة التجارة والصناعة دكتورة نيفين جامع، جاية بنفسها تتابع الحدث».

ضربة حظ أم صدفة تغير حياة القاضي؟

تغيرت حياة أيوب القاضي 180 درجة في أقل من شهر، ربما لعبت الصدفة دورا، وربما يسميها البعض ضربة حظ، إلا أن التخطيط والدراسة، حولا حياته بعد دعمته الدولة، وهو ما يؤكده الرئيس في جميع لقاءاته، بأن الدولة تمد يد العون لأبنائها شريطة السعي والتخطيط لمشروع حقيقي، لتحسين المستقبل للشباب والدولة، ولن تنسى الدولة من يكافح لبناء الجمهورية الجديدةْ تحت شعار "حياة كريمة لكل المصريين".

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