العراق.. انتشار أمني في بغداد استعداداً لانتخابات الغد

أعلنت خلية الإعلام الأمني فى العراق، السبت، عن انتشار القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد لتأمين الاقتراع العام يوم غد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد". وأضافت أن القوة "باشرت بمهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021".

وأشارت الى أن "هذا الواجب يأتي بالتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مناطق متفرقة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية ومكافحة الجريمة".

وكانت نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تعرض أي مركز انتخابي للاستهداف في كركوك.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت أن مركزا انتخابيا في كركوك تعرض لهجوم بهاون دون أي إصابات.

وأعلن العراق إغلاق المطارات والمنافذ البرية بدءا من مساء اليوم استعدادا لإجراء عملية الاقتراع العام غدا.