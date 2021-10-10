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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجل" الطفاية دى" يكشف كواليس لقائه بالرئيس السيسى

صدى البلد

كشف أيوب القاضي، أحد المشاركين في معرض تراثنا، تفاصيل  لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال القاضي، إن بدأ فى تصنيع طفايات السجائر،لأنه لاحظ عدم الاهتمام بالمنتج المحلي أثناء تجهيز  العرائس وشراء الأنتيكات الصينية وغيرها ، معقبا: «لفت انتباهي إن الطفاية الصيني تباع بمبلغ 25 جنيهاً، فنافستها وقدرت أصنع طفايات بجودة أعلي و بـ 5 جنيهات فقط، فالطفاية الصيني تنكسر عندما تقع، وأنا طفايتي لا».

وأضاف أيوب القاضي خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولي المصرية"، أن لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعرض هو حلم و كانت مفاجأة كبيرة له أن يجد نفسه أمام الرئيس، وأنه يتمنى أن يكون كل الرؤساء مثل السيسي.

وأوضح، أنه في المعرض  كان يشرح للرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته المنتجات الخاصة به في المعرض، ولم يفوته أن يستخدم الافيه الأشهر له وهو "الطفاية دي" مما أضحك الرئيس والحضور.


نال حب الكثيرين وأصبح نجما اجتماعيا على منصات التواصل الاجتماعي بعد فيديو يوثق أسلوبه المميز في الترويج للطفايات المحلية الصنع داخل إحدى القطارات والذي تحول إلى تريند يحمل اسم «الطفاية دي» دون أن يعلم أن الله سيفتح له أبوابا من الرزق تسبب شهرته التي وصلت إلى العالمية حيث عرضت عليه شركات من خارج مصر أن يسوق لمنتجاتها، لكنه قرر ألا يروج سوي للمنتجات المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التواصل الاجتماعي برنامج التاسعة منصات التواصل الاجتماعى الرئيس السيسي

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