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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

رغم سلبية اختبار كورونا.. أعراض اذا ظهرت عليك عليك اعزل نفسك

بالرغم من سلبية
بالرغم من سلبية اختبار كورونا.. أعراض اذا ظهرت عليك عليك ع

حث مسؤولو الصحة الأشخاص الذين يعانون من أعراض COVID-19 على عزل أنفسهم ، حتى لو تلقوا نتيجة اختبار PCR سلبية تأتي في الوقت الذي تظهر فيه التقارير أن عددًا متزايدًا من الأشخاص يتلقون اختبارات تدفق جانبي إيجابية تليها نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبية اللاحقة.
 

يحث المسؤولون أي شخص تظهر عليه أعراض COVID-19 على عزل نفسه ، حتى لو أسفرت اختبارات COVID-19 عن نتائج سلبية تتبع سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على التفاوتات في الدقة بين اختبارات التدفق الجانبي واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل. وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها تحقق في الأمر ، بعد أن تلقى "مجموعة من المرضى" الذين تلقوا في البداية اختبارات تدفق جانبي إيجابية ، نتائج سلبية في تفاعل البوليميراز المتسلسل.

ألقت النتائج الأخيرة مرة أخرى بالتشكيك في دقة اختبارات COVID-19 ، مما دفع الدعوات إلى النظر في المشكلة "بجدية" و "سريعًا".

وقالت بيكي رينولدز ، مديرة الصحة العامة في باث ومجلس شمال شرق سومرست ، إن المجلس على علم بالوضع.

أوضحت: "إنه أمر محير للاشخاص أعتقد أننا نحتاج فقط إلى تحمله أثناء إجراء التحقيق.


"النصيحة هي أيضًا التفكير في وضعك المحلي ، وإجراء تقييم فردي للمخاطر ... فما هو احتمال أنه على الرغم من أن تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبيًا ، فقد تظل مصابًا بفيروس كوفيد.

 
هناك فرصة كبيرة لإصابتك بـ Covid ، حتى لو كانت عودة تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبيًا ، فاعتبرها Covid وعزلًا ذاتيًا."

وقالت الدكتورة لوسي بوكوك ، وهي طبيبة عامة في كادبوري هيلث "لقد شاهدت أنا وزميلي مجموعة من المرضى الذين يعانون مما نعتبره أعراضًا نموذجية جدًا لفيروس كوفيد.

 أجرى العديد من هؤلاء المرضى اختبارات تدفق جانبي متعددة ، وكلها إيجابية ، ثم ذهبوا عن حق لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ، والذي جاء سلبيًا.

"الشيء المقلق هنا هو أن هؤلاء الأشخاص جميعهم يعانون من أعراض واضحة ولديهم نتيجة تفاعل  البوليميراز المتسلسل السلبية الغير متوقع

وأضاف أن الغموض قد يكون له "تداعيات هائلة" على فهمنا للوباء.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

الصحة اعراض أعراض COVID-19 COVID اختبارات COVID-19

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